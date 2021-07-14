BİLSEM sonuçları açıklandı mı?

Özel yetenekli öğrencilerin belirlenmesine yönelik olarak gerçekleştirilen BİLSEM sınavlarının ardından öğrenciler BİLSEM sonuçları için bekleyişe geçti. BİLSEM sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 14 Temmuz tarihin işaret etmişti. Beklenen gün gelmesine rağmen BİLSEM sonuçları henüz açıklanmadı. BİLSEM sonuçlarının günün ilerleyen saatlerinde açıklanması bekleniyor.

14 Temmuz'da BİLSEM sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler MEB'in internet sitesinden sonuçlara erişebilecekler. Ardından 26 Temmuz-6 Ağustos tarihlerinde bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itiraz başvuruları toplanacak ve 9-20 Ağustos tarihleri arasında bu itirazlar değerlendirilecek.

23 Ağustos-10 Eylül 2021 tarihlerinde ise BİLSEM sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri gerçekleştirilecek.