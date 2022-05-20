BMI, Türkiye’den işletme okulu markası çıkaracak

Bestenigar KARA

İş dünyasının ihtiyaçlarını karşılamak ve gelişimine katkıda bulunmak için sertifika ve eğitim programları düzenleyen BMI Business School Istanbul, Paris Sorbonne Üniversitesi ile yaptığı iş birliği kapsamında International Executive MBA yüksek lisans programına başlayacak. Kurumun, aynı zamanda ilk diploma programı olacak eğitim ile Türkiye’nin beşeri sermayesi nitelik ve nicelik açısından desteklenecek ve ülkenin ‘International Executive MBA’ alanındaki açığının kapatılmasına katkı sağlanacak.

Eylülde başlayacak International Executive MBA eğitiminin Türkiye’de dört üniversitede verildiğine dikkat çeken BMI Business School Istanbul Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Altunkaya, “Profesyonellerin yoğun geçen iş hayatları, kariyerlerine ara verip eğitim almak için yurt dışına çıkmalarını zorlaştırıyor. İşbirliğimiz, profesyonellerin International Executive MBA programına Türkiye’den ulaşımını kolaylaştıracak. Türkiye ve Avrupa iş dünyası arasında güçlü bir köprü kuracağına inandığımız bu eğitim ile Türkiye’nin dünya sahnesindeki geleceğine yön verecek, nitelikli ve vizyoner yöneticilerini geliştirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

“İşletme okulu kavramı yurtiçinde de yaygınlaşmalı”

International Executive MBA programının, 20 yıllık bir kurum olan ve yılda 4.000 kişiye eğitim ve sertifika programları düzenleyen BMI Business School Istanbul için stratejik öneme sahip olduğunu ifade eden BMI Business School Istanbul İş Geliştirme Müdürü ve Galatasaray Üniversitesi Araştırma Görevlisi Emirhan Altunkaya da “Çünkü kurum, önümüzdeki dönemde kendi programını kurgulamayı ve kampüsüyle birlikte işletme okuluna (business school) dönüşmeyi hedefl iyor” dedi. Business school kavramının dünyada etkili ve yaygın olduğunu vurgulayan Altunkaya, “Ülkenin bu alanda iyi derecede bir business knowhow’u var; ancak yönetici eğitimleri belirli kıstaslarda akademi tarafında ilerliyor. Bu iş modelinin yalnızca yurt dışında olmaması lazım” diye konuştu. Türkiye’nin bölge ülkeleri ve iç pazara hizmet edecek ve batıdaki diğer oyuncularla rekabet edebilecek bir işletme okuluna sahip olması gerektiğini belirten Altunkaya, “BMI Business School Istanbul olarak Türkiye’den bir işletme okulu markası çıkarmayı hedefl iyoruz. Beş yıl içinde bu pozisyona konumlanmak ve bunun yasal düzenini Türkiye’de oturmak istiyoruz” dedi.

DÜNYA yazarı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu akademik kadroda

18 ay sürecek International Executive MBA programıdaki akademik kadronun %60’ı Paris Sorbonne Üniversitesi’nin, %40’ı ise Türkiye’nin alanında uzman akademisyenleri ve yönetim danışmanlarından oluşuyor. Paris Sorbonne Üniversitesi’nden Prof. Dr. Pierre Yves Lagroue ve Prof. Dr. Eric Lamarque gibi isimler programda yer alırken; Eski Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Erdem Basçı ile DÜNYA yazarı ve Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu da program kapsamında eğitim verecek. Derslerin İngilizce olacağı programdaki 14 eğitin modülünün 12'si Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirilirken, 2 eğitim modülü ise Paris'te düzenlenecek.