Boğaziçi Teknopark 20 kat büyüdü

Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye’nin inovasyon ve girişimcilik kapasitesini güçlendirmek amacıyla Uçaksavar Kampüsü’nde yeni bir Boğaziçi Teknopark alanı oluşturdu.

22 bin metrekare kapalı alan ve 15 bin metrekare yerleşkeden oluşan yeni teknopark, üniversitenin sadece birkaç yıl önce 700 metrekare olan teknopark kapasitesini 20 kat artırarak Türkiye’nin en büyük üniversite teknoparkları arasına taşıyor.

Üniversitenin eğitim ve araştırma kampüslerinin hemen yanı başında konumlanan teknopark, akademik bilgi birikimini girişimcilik dünyasıyla buluşturmayı amaçlıyor.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, bu yatırımla üniversitenin girişimcilik ekosistemine yön veren bir inovasyon köprüsüne dönüştüğünü belirterek, “Teknoloji ve inovasyona odaklanarak Türkiye’nin girişimcilik ekosistemini büyütüyoruz” dedi.

Kuluçka, Ar-Ge ve iş birliği üssü

Yeni yatırımla birlikte Boğaziçi Teknopark toplam 20 bin metrekare bina kapasitesine ulaşarak araştırma laboratuvarları, Ar-Ge merkezleri ve çok sayıda kuluçka firmasını aynı çatı altında toplayabilecek. Teknopark Genel Müdürü Dr. Cem Duran, yeni dönemde sadece fiziksel değil, stratejik olarak da büyüdüklerini vurguladı.

Yeni teknoparkın en önemli bileşenlerinden biri, bin 200 metrekarelik ücretsiz girişimcilik kuluçka merkezi olacak. Boğaziçi öğrencilerine açık olan bu merkez; fikir aşamasından yatırımcı erişimine kadar tüm süreçlerde destek sunarak Türkiye’nin Ar-Ge ve teknoloji üretim kapasitesine doğrudan katkı sağlayacak.