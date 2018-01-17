Boğaziçi Üniversitesi 'kestirimci bakım'ı tartıştı

17 Ocak 2018

Boğaziçi Üniversitesi Endüstri 4.0 Platformu, üniversite-sanayi işbirliğinde öncelikli alanları belirledi.

Konuya ilişkin Danışma Kurulu toplantısında endüstri 4.0 çerçevesinde kestirimci bakım konusu ele alındı ve sanayi şirketlerinde kestirimci bakım uygulamalarının başlatılması için gerekli yol haritası odağa konuldu.

Toplantıda özellikle, kestirimci bakımda hazır çözümlerle yola çıkılsa bile her hastaya aynı ilaç ve dozun etki etmemesi gibi duruma özel uygulama yaklaşımı ile projelerin sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.

Ayrıca; Bosch, Netaş, BSHG, Arçelik, Festo, Tüpraş, Petkim, Turasgas gibi sanayi şirketleri ile Accenture, IBM, Microsoft, Intel, Fourone gibi teknoloji şirketlerinden oluşan Platform Danışma Kurulu’nun pilot projelerin belirlenmesi için çalıştay takvimi oluşturulmasına karar verildi.

Başarı hikayeleri ortaya çıkarılacak

Toplantıda, platform Başkan Yardımcısı Sertaç Yerlikaya, üniversite-sanayi işbirliği için yöntem ve öncelikli alanların belirlenmesine yönelik yaptıkları araştırma sonuçlarını paylaştı.

Yerlikaya konuşmasında, platform üyelerinin ortak pilot çalışmaları yapılmasını istediğini vurguladı. Üniversite-sanayi işbirliği ile yapılacak pilot çalışmaların Türkiye’den çıkacak başarı hikayeleri için kaynak oluşturacağı vurgulandı. Danışma Kurulu üyelerinden Taysad, Farplas, Ford Otosan, Renault, Pimsa, Eczacıbaşı, Borusan, TEB , Arzum, TTGV, DHL, Ogilvy ve Egon Zehnder ile yapılan çalışmalarda başarı hikayeleri çıkarmaya odaklanılmasına karar verildi.

Teknoloji deneyimleme merkezleri

Araştırma sonuçlarına göre ikinci önemli alan ise teknoloji deneyimleme merkezlerinin kurulması olarak belirlendi.

Platform Başkanı Prof.Dr. Lale Akarun, teknoloji deneyimleme merkezleri için en önemli kaynağın para değil merkezleri kullanacak öğrenciler ve genç araştırmacılar olduğunun, üniversitenin bu bakımdan avantajlı olduğunun altını çizdi. AR-GE ve ÜR-GE kültürünün yaygınlaştırılması için yatırım stratejilerine öncelik verilmesi gerektiğini belirtti.

Önümüzdeki dönem çalışılması planlanan üçüncü alan ise Endüstri 4.0'ın Türkiye üzerindeki muhtemel etkilerinin ekonomik, kültürel, imalat gibi farklı alanlarda analiz edilmesi olarak ifade edildi.

Kestirimci bakım nedir?

Kestirimci bakım, üretim araçlarının sağlık durumlarının sürekli biçimde gözlemlenerek, arıza zamanının önceden tahmin edilmesi ve bakımın gereksinim oluştuğunda yapılmasıdır.