Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği’nde bayrak değişimi

Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği’nde (BÜMED) 14 Mayıs günü gerçekleştirilen genel kurulda, yüzde 81 oyla seçilerek görevi devralan 17. BÜMED Yönetim Kurulu üyelerinin ilk resmi ziyaret için adresi Anıtkabir oldu.

Ziyarette BÜMED’in ilk kadın yönetim kurulu başkanı olan Hülya Cesur ayrıca, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajlarını paylaşırken, Anıtkabir Anı Defterini imzaladı.

BÜMED’in 17. Dönem Yönetim Kurulu olarak ilk resmi ziyareti, Anıtkabir’e yapmayı planladıklarını söyleyen Cesur, “Bu ziyaretimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları ile birleşmesi bizi ayrıca mutlu etti. Atamızın huzurunda, Boğaziçi Üniversitesi’nin yetiştirdiği fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller olarak bize çizdiği yolda yürümeye devam edeceğimize dair verdiğimiz sözü yineledik.” şeklinde konuştu.