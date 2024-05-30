Boğaziçi’nin başarılı Kimya Profesörü Birleşik Kraliyet Bilimler Akademisi’nde!

Dünyanın en saygın bilim akademileri arasında Birleşik Krallık Bilimler Akademisi’nin Kimya Topluluğu (Royal Society of Chemistry), Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Amitav Sanyal’ı kimya alanında üye olarak seçti. Öncü bilim insanlarını bir araya getiren “Fellow” grubu, kimya alanında keşifleri ve çalışmalarıyla tanınan ve bilime katkıda bulunan seçkin isimlerden oluşuyor. Akademi her sene dünya çapında yaptığı çalışmalarla öne çıkan bilim insanlarına üyelik veriyor. Üyeler, akademi bünyesinde oluşturulan kurul tarafından seçiliyor. Prof. Dr. Amitav Sanyal’ın seçilmiş olduğu 200 kişilik Fellow grubu global kimya topluluğunu güçlendirirken bilim politikalarının şekillenmesinde etkili oluyor.

Dünyanın en saygın bilim insanlarını üye olarak seçiyor

Yaklaşık 20 yıldır Boğaziçi Üniversitesi’nde çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Amitav Sanyal, kurul tarafından Fellow grubu üyeliğine seçilerek uluslararası bilim camiasında takdir görmenin kendisini ve ekibini motive ettiğini ifade ederek şunları söyledi:

“20 yıl önce Boğaziçi Üniversitesi’ne geldim ve burada organik, polimer ve malzeme kimyası, biyoimmobilizasyon için biyomalzemeler, biyolojik sensörlerin hazırlanması, hücre ve doku büyümesi için yeni iskeletler, metal ve polimerik nanoparçacıklar gibi birçok alanda çalışmalarıma devam ediyorum. Birleşik Krallık Kraliyet Bilimler Akademisi Kimya Topluluğu, dünyanın en saygın bilim insanlarını üye olarak seçiyor. Kurul tarafından üye olarak seçilmiş olmak ben ve ekibim için gurur verici. Böyle gelişmeler yapacağımız çalışmalar için motivasyonumuzu artırırken, genç bilim insanlarını da bilim yapmaya daha çok teşvik ediyor.”

Prof. Dr. Sanyal ayrıca Boğaziçi Üniversitesi’nde devam eden çalışmalarda lisansüstü düzeyde görev almak isteyen genç bilim insanlarını ekibe davet ederek dünya çapında fark yaratan ve dikkat çeken çalışmalarda yer almak için önemli fırsatlar sunduklarını ifade etti.

Prof. Dr. Amitav Sanyal kimdir?

Prof. Dr. Sanyal birleştirilmiş lisans-yüksek lisans derecesini Hindistan Teknoloji Enstitüsü'nden aldı. Organik kimya alanındaki doktora çalışmalarını ABD'de Boston Üniversitesi’nde, polimer kimyası ve kendi kendine bir araya gelen nanomalzemeler konularında doktora sonrası araştırmalarını ise UMass Amherst’de tamamladıktan sonra California Eyalet Üniversitesi’nde çalıştı. 2004 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Sanyal’ın danışmanlığında 16 doktora ve 38 yüksek lisans öğrencisi derecelerini aldı.

Araştırmaları yeni polimerik nano malzemelerin hazırlanması ve bu biyomalzemelerin medikal uygulamalarda kullanılması üzerine yoğunlaşıyor. Yüzlerce lisans öğrencisinin araştırmaya ilk adımı attığı yer olmakla övünen Polimer ve Nanomalzeme Laboratuvarı bünyesinde halen 11 öğrenci lisansüstü çalışmalarına devam ediyor. H-indeksi 45, i10 indeksi ise 110 olan Prof. Dr. Amitav Sanyal, 2008’de TÜBA-GEBİP, 2009’da BÜVAK Eğitimde Üstün Başarı, 2011’de TÜBİTAK Teşvik, 2009 ve 2019 yıllarında ise BÜVAK Araştırmada Üstün Başarı ödüllerine layık görüldü.