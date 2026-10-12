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Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi burs ve öğrenim kredisi başvurularının başladığını duyurdu.

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Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı

Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği 2026-2027 eğitim öğretim dönemi burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, başvuru sürecinin başladığını duyurdu.

KYK burs başvurularıyla ilgili Bakan Bak yaptığı açıklamada;

"Sevgili Gençler;

GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları an itibarıyla başladı. Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden 16 Ekim saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilirsiniz. Tüm imkânlarımızla daima yanınızda olmaya devam edeceğiz." ifadelerinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA