Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi burs ve öğrenim kredisi başvurularının başladığını duyurdu.
Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği 2026-2027 eğitim öğretim dönemi burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, başvuru sürecinin başladığını duyurdu.
KYK burs başvurularıyla ilgili Bakan Bak yaptığı açıklamada;
"Sevgili Gençler;
GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları an itibarıyla başladı. Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden 16 Ekim saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilirsiniz. Tüm imkânlarımızla daima yanınızda olmaya devam edeceğiz." ifadelerinde bulundu.
Sevgili Gençler; 📣GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları an itibarıyla başladı. 📌Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden 16 Ekim saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilirsiniz. Tüm imkânlarımızla daima yanınızda olmaya devam edeceğiz.🇹🇷 #GSBHepYanında https://t.co/MnAi4N6MYw— Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) October 12, 2026