Bursa Uludağ Üniversitesi’nde devir teslim töreni

19 Nisan 2019

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bursa Uludağ Üniversitesi’nin 8’inci rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, görevine başladı. Rektörlük binasında düzenlenen devir teslim töreninde Kılavuz, görevi Prof. Dr. Yusuf Ulcay’dan devraldı. Törende bir konuşma yapan Prof. Dr. Yusuf Ulcay, yeni rektör Kılavuz’un Bursa Uludağ Üniversitesi’ni geldiği noktadan daha yukarılara taşıyacağına inandığını kaydetti. Ulcay, devam etmesi gereken projelerle ilgili kendilerini bilgilendirerek, her zaman destek olmaya hazır olduklarını bildirdi.

Yeni Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da “Devlet hizmeti devamlılık ister. İnşallah bundan sonra üniversitemizi geldiği noktadan daha ileri noktalara götürebilmek için tüm ekip arkadaşlarımız ile birlikte elden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Ortak aklın hâkim olduğu, demokratik bilincin egemen kılındığı, arkadaşlıkların ve dostlukların yükseldiği ve yüceldiği, adaletin, hakkaniyetin, ehliyet ve liyakatin göz önünde tutulduğu bir idare anlayışını hayata geçireceğiz. Bunun için elimden gelen tüm gayreti göstereceğime sizi temin ederim. Geçmişteki tecrübelerimiz yeni döneme de sirayet edecektir” diye konuştu.

Üniversiteye emeği geçen herkese teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “İşimiz zor. Ancak sizler de bizlere destek verirseniz, aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Zaman içerisinde karşılıklı anlayış ve destek ile tüm problemleri çözebileceğimize inanıyorum” dedi.

Törenin sonunda yeni Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, tüm katılımcıların tebrikleri tek tek kabul etti.