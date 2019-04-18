Bursa Uludağ Üniversitesi’nde Kılavuz dönemi

18 Nisan 2019

BURSA (DÜNYA) – Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz’un atandığı bildirildi.

1954 yılında Aydın’a bağlı Bozdoğan’da dünyaya gelen Saim Kılavuz, İlkokulu Bozdoğan Merkez İlkokulu’nda okudu ve Ortaöğrenimini 1971 senesinde Ankara ile Denizli İmam-Hatip Liseleri’nde tamamladı. İzmir’in Bornova İlçe Müftülüğü Din Görevlilerini Kontrol Memuru (murakıp) olarak 1972 yılında memuriyete başlayan Kılavuz, 1975 yılında İzmir Yüksek İslâm Enstitüsü’nü bitirdi. Aynı yıl İzmir İmam-Hatip Lisesi’nde öğretmen olarak göreve başlayan Kılavuz, 1977 yılı Şubat ayında Bursa Yüksek İslâm Enstitüsü’ne Kelâm ve İslâm Düşüncesi Asistanı olarak atandı.

Askerlik hizmetini 1980 ile 1981 yılları arasında Bursa Işıklar Askeri Lisesi’nde yedek subay olarak yapan Kılavuz, Bursa Yüksek İslâm Enstitüsü’nün İlâhiyat Fakültesi’ne dönüşmesinin ardından Kelâm Öğretim Görevlisi olarak burada çalışmaya başladı. 1983 yılında “İman ve Küfür Arasındaki Sınır” adlı teziyle doktorasını yapan Kılavuz, Temmuz 1984’te aynı anabilim dalında yardımcı doçentlik görevine atandı. Ekim 1989’da doçent olan Kılavuz, daha sona Ocak 1995 döneminde de profesör oldu. Çeşitli dönemlerde bölüm başkanlığı ve dekan yardımcılığı gibi idarî görevler üstlendi. Uludağ Üniversitesi‘nde rektör yardımcısı olarak görev yaptı.