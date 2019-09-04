Bursa Uludağ Üniversitesi’nde kontenjanlar doldu

04 Eylül 2019

BURSA (DÜNYA) - Eğitim öğretim döneminin başlamasına çok az bir süre kala BUÜ’de 2019-2020 dönemi için açılan kontenjanlar doldu. Üniversite giriş sınavlarından istedikleri puanları alan öğrenciler, Bursa Uludağ Üniversitesi’ne büyük ilgi gösterdi. Bursa’nın hemen hemen tüm ilçelerinde fakülte veya yüksekokulu bulunan BUÜ’nün bu yıl için açtığı 12 bin 742 öğrenci kontenjandan sadece 200’ü boş kaldı. Eğitim kalitesi, akademik iyileştirme ve yenilenen kampüs imkânları sayesinde öğrencilerin de gözde üniversitelerinden birisi olmaya başlayan BUÜ’de yeni kayıtlar ile öğrenci kapasitesi 70 binlere çıktı. 12 fakültenin 10’u yüzde 100 doluluk oranına ulaşırken, Eğitim Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi’nde bu oranlar yüzde 98,8 seviyelerinde kaldı. Meslek yüksekokullarında da aynı ilginin gözlendiği okullardan sadece 4’ünde kontenjanlar yüzde 100’e ulaşamadı.

“İmkânlarımızı iyileştirmeye devam edeceğiz”

Bursa Uludağ Üniversitesi’nin kentin en köklü markalarından birisi olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversitenin çok daha iyi noktalara gelmesi için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Öğrencilerin tercih etme oranlarının her geçen gün artış gösterdiğine işaret eden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Üniversitemizin bu kente, akademisyenlerimize, personelimize ve öğrencilerimize karşı sorumluluklarımızın olduğunun farkındayız. Bilimsel ve akademik kalitemizin yükseltilmesinin yolunun da el birliği ile çalışmaktan geçtiğine inanıyoruz. Biz mevcut imkânlarımızı iyileştirmeye ve üniversitemizi geliştirmeye devam edeceğiz. Geçmiş dönemde yapılan iyi çalışmaların üzerine katacak ve üniversitemizi hak ettiği seviyelere çıkaracağız. Bu yıl kayıtlarda doluluk oranımızın yüzde 98.7 seviyesine çıktığını görmek bizleri mutlu etti. Mevcut öğrencilerimize ve yeni öğrencilerimize en iyi eğitimi vermek için hep birlikte çalışacağız ve bizden diploma alan mezunlarımızı da bu okulu tercih ettikleri için mutlu edeceğiz” diye konuştu.