Bursalı işadamından Muş’a eğitim yatırımı

09 Ocak 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa Sınav Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Gıyasettin Bingöl, rahmetli annesinin adını yaşatmak adına Muş Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi’nin yapımını üstlendi. Muşlu kadınların sosyal ve kültürel alanda etkinlikler gerçekleştireceği Merkez, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa, Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Belediye Başkanı Feyat Asya, İstanbul Muş Vakfı Başkanı Orhan Sami Gültekin, kamu kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ilçe ve belde belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan Gıyasettin Bingöl, kadınların eğitimine önem verilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Anadolu demişiz, anadili demişiz, ana kucağı demişiz. Kadın anadır, kadın kardeştir, kadın yardır. İlk öğretmenimiz annelerimizdir. Bu nedenle kadınlarımızın iyi yetişmesi çok önemlidir. Onların yetiştireceği çocuklar da ülkemizin geleceği olacaktır. Bu merkezde de kadınlarımızın sosyal hayatın içerisine girerek çok önemli faaliyetler gerçekleştireceklerine inanıyorum. Sayın Valimiz İlker Gündüzöz ile Belediye Başkanımız Feyat Asya’ya rahmetli annemin adının da yaşatılacağı bu hizmeti hayata geçirirken verdikleri desteğe çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.