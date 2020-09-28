Bursluluk sınav sonuçları açıklandı! MEB'den İOKBS açıklaması

28 Eylül 2020

İOKBS Bursluluk sınavı sonuçları konusunda beklenen açıklama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) geldi. MEB internet sitesinden Bursluluk sınav sonuçlarını öğrencilere duyurdu. Sınava giren öğrenciler Bursluluk sınav sonuçlarını MEB'in internet sitesinden T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgilerini girerek öğrenebiliyor.

SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

İtiraz süreci başladı

MEB tarafından Bursluluk sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardında, sınava itiraz süreci başladı. Adaylar sonuçların açıklanmasının ardından en geç 5 takvim günü içerisinde ÖDSGM resmi internet sayfasında yayımlanan sınav itiraz bölümünden sözlü veya yazılı itirazda bulunabilecek. Bu süreçte itirazların incelenebilmesi için 20 TL itiraz ücretinin yatırılması gerekmektedir.

Burslar ne zaman ödenecek?

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

Bursun devamı, kesilmesi ve itirazlara ilişkin iş ve işlemler Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nin 18’inci maddesine göre yapılacaktır.