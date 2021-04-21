Bursluluk Sınavı ne zaman? İOKBS Bursluluk Sınavı tarihi belli oldu mu?

İOKBS Bursluluk Sınavı ertelendi. 5., 6., 7., hazırlık sınıfı, 9., 10. ve 11. sınıf öğrencilerinin katılabildiği sınav, artan yeni tip koronavirüs vaka sayıları nedeniyle ertelendi. Bursluluk Sınavı konusunda alınan kararı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından öğrencilerle paylaştı.

Bakan Selçuk paylaşımında, "1 milyon civarında öğrencimizin bursluluk sınavı var 25 Nisan'da, bunu erteliyoruz. Ne zamana erteliyoruz söyleyemiyorum, geçen sene eylüle ertelemiştik." ifadelerini kullandı.

İOKBS Bursluluk Sınavı tarihinin ertelenmesinin ardından öğrenciler sınav tarihine ilişkin yeni bir açıklama beklerken, henüz sınavın ne zaman yapılacağına dair bir açıklama yapılmadı.

Bursluluk Sınavı için belirlenecek tarihte pandeminin seyri ve Bilim Kurulu'nun bu konudaki önerileri dikkate alınacak.