Bursluluk Sınavı ne zaman olacak? İOKBS Bursluluk Sınavı ne zamana ertelendi?

5., 6., 7., hazırlık sınıfı, 9., 10. ve 11. sınıf öğrencilerinin katılabildiği İOKBS Bursluluk Sınavı ertelendi. Koronavirüs pandemisi vaka sayılarının son dönemde artış göstermesinin ardından Bursluluk Sınavı tarihi ertelenirken, bu bilgiyi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından adaylarla paylaştı.

Bakan Selçuk Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "1 milyon civarında öğrencimizin bursluluk sınavı var 25 Nisan'da, bunu erteliyoruz. Ne zamana erteliyoruz söyleyemiyorum, geçen sene eylüle ertelemiştik." ifadelerini kullandı.

Bursluluk Sınavı tarihinin ertelenmesinin ardından binlerce öğrenci sınav tarihini araştırmaya başlarken, bu konuda henüz bir açıklama yapılmadı. Pandemi nedeniyle artan vaka sayıları İOKBS Bursluluk Sınavının ertelenmesine neden olurken, yeni tarihin belirlenmesinde de pandeminin seyri ve Bilim Kurulu'nun önerileri dikkate alınacak.

Bursluluk Sınavı ile 5. sınıftan 11. sınıfa kadar öğrencilere burs ve kalacak yer desteği sağlanıyor. Bu desteklerden faydalanacak öğrenciler yapılacak sınavla belirleniyor.