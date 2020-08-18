Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? (2020 İOKBS)

18 Ağustos 2020

2020 İOKBS bursluluk sınavı öncesinde merak edilen sorular yanıt buluyor. 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 ve hazırlık sınıfı öğrencilerinin gireceği bursluluk sınavının ne zaman yapılacağı belli oldu.

Bursluluk sınavı tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı Twitter hesabından sınav tarihini paylaştı. Daha önce 6 Eylül 2020 tarihinde yapılacağı duyurulan İOKBS'nin 5 Eylül 2020 tarihinde yapılması kararlaştırıldı.

İOKBS konu dağılımı nasıl olacak?

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) girecek öğrencilerin de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacağını açıkladı.İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na 5. sınıftan 11.sınıfa kadar olan seviyelerdeki öğrenciler katılabiliyor. Bu sınava girecek öğrenciler de sınavın kapsamı hakkında tereddüt yaşıyorlardı.Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bunun üzerine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar.Ayrıca bu sınava girecek 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz 9. sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı.Bu kapsamı da daralttık ve 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz de sadece 9. sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar."

Burslar ne zaman ödenecek?

Bursluluk sınavının ardından öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenecek.