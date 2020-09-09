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Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorular ve cevaplar yayımlandı!

İOKBS bursluluk sınavı sonuçları için bekleyiş sürüyor. 5 Eylül'de gerçekleştirilen ve ardından soruları öğrencilerin erişimine açılan bursluluk sınavının sonuçları eylül sonunda erişime açılacak.

Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorular ve cevaplar yayımlandı!
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İOKBS bursluluk sınavı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5 Eylül'de gerçekleştirildi. Sınavın ardından öğrencilerle bursluluk sınavı soruları ve cevaplarının yer aldığı sınav kitapçığı paylaşıldı. Sınavın ardından sonuçlara dair bir değerlendirme yapma fırsatını bulan öğrenciler şimdi bursluluk sınavı sonuçları için beklemeye başladı.

Türkiye genelinde 831 merkezde gerçekleştirilen bursluluk sınavının ardından sonuçlar 28 Eylül'de Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden adayların erişimine açılacak.

Burs ücretleri ekimde yatacak

28 Eylül'de bursluluk sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından burs ücretleri ekim ayının başından itibaren öğrencilere ödenecek.

Bursluluk sınavı soruları ve cevapları

Milli Eğitim Bakanlığı, bursluluk sınavının soru kitapçığını internet sitesinden adaylarla paylaştı. İşte İOKBS bursluluk sınavı soruları ve cevapları:

5. Sınıf

6. Sınıf

7. Sınıf

8. ve Hazırlık Sınıfı

9., 10. ve 11. Sınıf

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