Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu!
Milyonlarca öğrencinin katıldığı bursluluk sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. Sınav sorularının ardından kendini değerlendirme fırsatı bulanlar artık bursluluk sınavı sonuçları için bekliyor.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen İOKBS bursluluk sınavının ardından adaylar merakla sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor.
5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflarda eğitim gören milyonlarca öğrencinin girdiği sınavın ardından Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü sınav sorularını açıkladı. Bu gelişmenin ardından sınav performansını değerlendirme fırsatı bulan öğrenciler artık bursluluk sınavı sonuçları için bekliyor.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre bursluluk sınavı sonuçları 28 Eylül 2020 Pazartesi günü açıklanacak.
Bursluluk sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından burs ödemeleri ekim ayının başında yapılacak.