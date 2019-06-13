BUSİAD sınıfı staja hazır

13 Haziran 2019

BURSA (DÜNYA) – BUSİAD’dan yapılan açıklamada gelecek yıl, 12’nci sınıf olacak olan BUSİAD Sınıfı’nın 29 öğrencisinin dernek üyesi Bosch, Oyak- Renault, Mastaş, Canel Otomotiv, Doğu Pres, Ünver Grup ve Chassis Brakes gibi şirketlerde staj yapma imkanı bulacağı kaydedildi.

CNC ve Bakım alanlarında eğitim alan BUSİAD sınıflarına, yapılan protokol çerçevesinde gelecek yıl bir yenisi daha eklenecek. Halen 10 ve 11’inci sınıfta toplam 62 öğrencinin olduğu uygulama böylece gelecek yıl 10-11 ve 12’nci sınıflarda yaklaşık 90 öğrenciye çıkmış olacak.

BUSİAD sınıflarında müfredat sanayinin beklentisi doğrultusunda oluşturulurken, çalışmaya katılan şirketler bir yandan sınıflara destek olurken, diğer yandan yetişmiş eleman ihtiyacını da buradan gidermiş olacak.