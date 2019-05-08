BUTGEM’de yaz kursları başlıyor

08 Mayıs 2019

BURSA (DÜNYA) - BUTGEM, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman sorununa çözüm üretirken, düzenlediği yaz kurslarıyla da geleceğin mühendislerini yetiştirme adına ilk tohumları atıyor. Bu yıl 11’inci kez gerçekleştirilecek olan kurs programları kapsamında 9-13 yaş arası çocuklara telden araba, maket robot, ahşap oyuncak ve origami-kağıt sanatları uygulama eğitimi verilecek. 4 ayrı eğitim programından 300’e yakın öğrenci faydalanacak.

2 bin öğrenci faydalandı

BUTGEM tarafından verilen yaz eğitim programlarıyla çocuklarda güven duygusunun artması, tasarım ve üretim bilincinin oluşması amaçlanıyor. Söz konusu eğitim programlarından şimdiye kadar 2 bine yakın kursiyer yararlandı. Kayıt işlemlerinin BUTGEM’de gerçekleştirildiği kurs dönemleri ise 1 Temmuz- 5 Temmuz, 8 Temmuz-12 Temmuz ve 15 Temmuz–19 Temmuz tarihleri olarak belirlendi.

Tasarım bilincini ve iş güvenliğini öğrenecekler

Bir haftalık program süresince çocuklara ayrıca; kahvaltı yapmanın önemi, tertip, bireysel ve grup çalışması, tasarım bilinci, atasözleri-deyimler, iş güvenliği kuralları ve proje mantığı konularında bilgiler kazandırılıyor. Sabah ve öğlen şeklinde yapılacak eğitimler hakkında detaylı bilgiye www.butgem.org.tr web adresinden ulaşılabiliyor.