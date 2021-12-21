BUÜ, Araştırma Üniversiteleri arasında

BURSA (DÜNYA) - Türkiye’nin köklü eğitim kurumlarından olan BUÜ, YÖK’ün açıkladığı 23 Araştırma Üniversitesi listesinde yer almaya hak kazandı. Bursa Uludağ Üniversitesi’nin kurulduğu ilk günden itibaren eğitim ve bilimsel araştırmalar noktasında önemli çalışmalara imza attığına işaret eden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üretilen projeler ve bu projelerin çıktıları ile Türkiye’nin ekonomik, kültürel ve sosyal refahının arttırılmasına hizmet edildiğini vurguladı. Göreve geldikleri ilk günden itibaren akademik alt yapının güçlendirilmesi ve bilimsel projelere ağırlık verilmesi adına çok sayıda çalışma yaptıklarına işaret eden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Araştırma altyapımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Araştırmacı insan kaynağımızın bilgi, beceri ve yetkinliğini geliştirmeye yönelik çalışmalarımız da aralıksız devam ediyor. Öte yandan üretilen bilimsel projelerin daha verimli kullanılabilmesi için stratejiler oluşturuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin gelecek hedefleri arasında yer alan projelere katkı sağlamak adına üniversite olarak üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye gayret gösteriyoruz. Gösterdiğimiz bunca çabanın ardından, açıklanan 23 Araştırma Üniversitesi arasında yer almanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.