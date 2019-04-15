BUÜ Havacılık Günleri başladı

15 Nisan 2019

BURSA (DÜNYA) - Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ‘Havacılık Günleri’nin açılış törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, 6. Anajet Üssü Komutanlığı’nda görev yapan subaylar, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) yöneticileri, akademisyenler, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, özel sektör yöneticileri ve öğrenciler katıldı.

Açılış töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, bilgi ve teknolojinin ekonomik büyümeye yön verdiğini söyledi. Üretim gücüne sahip olmanın global arenada politika belirleme kabiliyetinin belirleyicisi olduğunun altını çizen Prof. Dr. Yusuf Ulcay; “Türkiye olarak karşı karşıya kaldığımız zorlu sınavları başarıyla verebilmemizin yanı sıra, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize ulaşmamızın ancak bilgi üretmek ve bunu katma değere dönüştürmekle mümkün olduğunun da farkındayız. Ülkemizin yerli ve milli ekonomi vizyonuyla attığı adımlar ve belirlediği stratejiler bu anlamda çok büyük bir değer taşıyor. 4 yıl önce 23 Ar-Ge merkezi bulunan Bursa’mız ise bugün ulaştığı 120’yi aşan Ar-Ge ve Tasarım Merkezi sayısı ile Türkiye’de en yüksek performansa sahip kentlerin başında geliyor” diye konuştu.

Deneyimli pilotlardan üniversite öğrencilerine çağrı

Programda 6. Anajet Üssü Komutanlığı’nda görev yapan Yarbay Emine Akman ve savaş uçağı pilotları da konuşmacı olarak yer aldı. Yaptıkları eğitimler ve çalışmalar hakkında öğrencilere bilgiler veren Yarbay Emine Akman, istekli ve çalışkan öğrencilere Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kapılarının her zaman açık olduğunu aktardı. Etkinliğin açılış oturumunda yer alan TUSAŞ Özgün Mühendislik Araçları Teknoloji Merkezi Şefi Dr. Barış Biçer de kurum olarak yaptıkları çalışmalar hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdi.

İki gün boyunca devam edecek programda Roketsan, Türk Havayolları, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Türk Hava Kurumu ve özel kuruluşlardan da konuşmacılar yer alacak.