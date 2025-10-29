Google Haberler

Çağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Koç: Çukurova’nın stratejik gücüne akademik anlamda katkı veriyor

Çukurova’nın yalnızca Türkiye’nin değil, Doğu Akdeniz’in de yükselen güç merkezlerinden biri olduğunu belirterek, Çağ Üniversitesi’nin 29 yıllık geçmişi boyunca bölgesel kalkınmaya yön veren öncü bir akademik kurum haline geldiğinin altını çizen Çağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Koç, “Üniversitemiz Çukurova’nın stratejik gücüne akademik katkı sunuyor” dedi.

Çağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Koç, böl­genin yeni havalimanı, lojistik merkezleri, serbest böl­geleri, uluslararası limanları ve enerji yatırımlarıyla küresel ti­caretin stratejik bir kavşağına dönüştüğünü vurgulayarak, “Çu­kurova, eğitimden sanayiye, lo­jistikten turizme kadar geniş bir yelpazede ülkemizin rekabet gü­cünü artırıyor. Biz de Çağ Üni­versitesi olarak bu dönüşümün akademik ayağını güçlendiriyo­ruz” dedi.

1997 yılında kurulan Çağ Üni­versitesi’nin yalnızca bir eğitim kurumu olmadığını dile getiren Prof. Dr. Koç, üniversitenin böl­genin ekonomik ve sosyal gelişi­mine katkı sunan önemli bir ak­tör olduğunun altını çizdi. “Ku­rucumuz Yaşar Bayboğan’ın vizyonu doğrultusunda üniver­sitemiz, eğitim kalitesiyle bir­likte toplumsal katkıyı da önce­liklendiriyor. Kamuya açık Ka­lite İç Değerlendirme Raporları (KİDR) da bunun somut göster­gesidir” diye konuştu.

“Uluslararası akreditasyonlar ile güçlü eğitim veriyoruz”

Çağ Üniversitesi’nin eğitimde kalite standartlarını sürekli yük­selttiğini belirten Rektör Koç, Yabancı Diller Yüksekokulu’nun dünya çapında prestijli EQUALS akreditasyonu için yürüttüğü ça­lışmalarla öğrencilerine yetkin İngilizce eğitimi sunduğunu kay­detti. “Dil eğitimimiz, öğrencile­rimizi yalnızca akademik alanda değil, iş dünyasında ve diploma­tik çevrelerde de rekabetçi kılı­yor” ifadelerini kullandı. Üniver­sitenin FİBAA akreditasyonu yanında EFQM ve TSE standart­larında da kalite süreçlerini ba­şarıyla yürüttüğünü aktaran Koç, “IACBE akreditasyonu sayesin­de işletme, ticaret ve lojistik bö­lümlerimiz mezunlarına ulusla­rarası geçerliliği olan diplomalar veriyoruz. Bu, öğrencilerimizin dünya iş piyasasında rekabetçi bir konuma ulaşmasını sağlıyor” açıklamasında bulundu.

Çağ Üniversitesi Hukuk Fa­kültesi’nin, Çukurova’nın ilk va­kıf hukuk fakültesi olma özelliği­ni taşıdığını hatırlatan Prof. Dr. Koç, fakültenin yetiştirdiği me­zunların bölgedeki barolarda güçlü bir ağ oluşturduğunu söy­ledi. Üniversite bünyesinde ku­rulan Arabuluculuk ve Bilirki­şilik Eğitim Merkezlerinin yanı sıra Doğu Akdeniz Deniz Huku­ku Uygulama ve Araştırma Mer­kezi’nin de ulusal ölçekte strate­jik bir rol üstlendiğini belirterek, “Doğu Akdeniz enerji jeopoliti­ği ve uluslararası tahkim konula­rında söz sahibi olan merkezimiz, Çukurova HUB vizyonunun hu­kuki ayağını güçlendiriyor” diyen Koç, ELSA, ELFA, EUA ve UNI­MED gibi uluslararası birlikle­re üyeliklerle de hukuk alanında küresel ölçekte güçlü bir konuma ulaştıklarına dikkat çekti.

Psikoloji, tercümanlık ve sosyal bilimlerde katkı

Çağ Üniversitesi’nin yalnız­ca hukuk ve işletme alanlarında değil, psikoloji, mütercim-tercü­manlık ve Türk dili bölümleriyle de bölgeye nitelikli insan kaynağı kazandırdığını söyleyen Prof. Dr. Koç, bu programların lisansüstü eğitim ve yüksek burs imkânla­rıyla desteklendiğini dile getire­rek, “Özellikle psikoloji alanın­da klinik ve sosyal uzmanlıklarla yetişen mezunlarımız, sağlık ve eğitim kurumlarımız için kritik öneme sahip” diye konuştu.

Çağ Üniversitesi’nin, Çukuro­va’nın yükselen bir güç olma sü­recine destek verdiğini söyleyen Prof. Dr. Koç, sözlerini şöyle ta­mamladı: “Üniversitemiz, yal­nızca öğrencilerin kariyer gelişi­mine değil, aynı zamanda bölge­sel ekonomiye, hukuk sistemine, güvenlik alanına ve sosyal yapı­ya nitelikli insan gücü yetiştire­rek katkı sağlamaktadır. Ulu Ön­der Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği Büyük Türkiye idealinin bir parçası olarak, milletimize ve bölgemize en iyi hizmeti verebil­mek için akademik ve idari kad­romuzla azimle çalışmaya de­vam ediyoruz.”