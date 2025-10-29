Çağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Koç: Çukurova’nın stratejik gücüne akademik anlamda katkı veriyor
Çukurova’nın yalnızca Türkiye’nin değil, Doğu Akdeniz’in de yükselen güç merkezlerinden biri olduğunu belirterek, Çağ Üniversitesi’nin 29 yıllık geçmişi boyunca bölgesel kalkınmaya yön veren öncü bir akademik kurum haline geldiğinin altını çizen Çağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Koç, “Üniversitemiz Çukurova’nın stratejik gücüne akademik katkı sunuyor” dedi.
Çağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Koç, bölgenin yeni havalimanı, lojistik merkezleri, serbest bölgeleri, uluslararası limanları ve enerji yatırımlarıyla küresel ticaretin stratejik bir kavşağına dönüştüğünü vurgulayarak, “Çukurova, eğitimden sanayiye, lojistikten turizme kadar geniş bir yelpazede ülkemizin rekabet gücünü artırıyor. Biz de Çağ Üniversitesi olarak bu dönüşümün akademik ayağını güçlendiriyoruz” dedi.
1997 yılında kurulan Çağ Üniversitesi’nin yalnızca bir eğitim kurumu olmadığını dile getiren Prof. Dr. Koç, üniversitenin bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sunan önemli bir aktör olduğunun altını çizdi. “Kurucumuz Yaşar Bayboğan’ın vizyonu doğrultusunda üniversitemiz, eğitim kalitesiyle birlikte toplumsal katkıyı da önceliklendiriyor. Kamuya açık Kalite İç Değerlendirme Raporları (KİDR) da bunun somut göstergesidir” diye konuştu.
“Uluslararası akreditasyonlar ile güçlü eğitim veriyoruz”
Çağ Üniversitesi’nin eğitimde kalite standartlarını sürekli yükselttiğini belirten Rektör Koç, Yabancı Diller Yüksekokulu’nun dünya çapında prestijli EQUALS akreditasyonu için yürüttüğü çalışmalarla öğrencilerine yetkin İngilizce eğitimi sunduğunu kaydetti. “Dil eğitimimiz, öğrencilerimizi yalnızca akademik alanda değil, iş dünyasında ve diplomatik çevrelerde de rekabetçi kılıyor” ifadelerini kullandı. Üniversitenin FİBAA akreditasyonu yanında EFQM ve TSE standartlarında da kalite süreçlerini başarıyla yürüttüğünü aktaran Koç, “IACBE akreditasyonu sayesinde işletme, ticaret ve lojistik bölümlerimiz mezunlarına uluslararası geçerliliği olan diplomalar veriyoruz. Bu, öğrencilerimizin dünya iş piyasasında rekabetçi bir konuma ulaşmasını sağlıyor” açıklamasında bulundu.
Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin, Çukurova’nın ilk vakıf hukuk fakültesi olma özelliğini taşıdığını hatırlatan Prof. Dr. Koç, fakültenin yetiştirdiği mezunların bölgedeki barolarda güçlü bir ağ oluşturduğunu söyledi. Üniversite bünyesinde kurulan Arabuluculuk ve Bilirkişilik Eğitim Merkezlerinin yanı sıra Doğu Akdeniz Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin de ulusal ölçekte stratejik bir rol üstlendiğini belirterek, “Doğu Akdeniz enerji jeopolitiği ve uluslararası tahkim konularında söz sahibi olan merkezimiz, Çukurova HUB vizyonunun hukuki ayağını güçlendiriyor” diyen Koç, ELSA, ELFA, EUA ve UNIMED gibi uluslararası birliklere üyeliklerle de hukuk alanında küresel ölçekte güçlü bir konuma ulaştıklarına dikkat çekti.
Psikoloji, tercümanlık ve sosyal bilimlerde katkı
Çağ Üniversitesi’nin yalnızca hukuk ve işletme alanlarında değil, psikoloji, mütercim-tercümanlık ve Türk dili bölümleriyle de bölgeye nitelikli insan kaynağı kazandırdığını söyleyen Prof. Dr. Koç, bu programların lisansüstü eğitim ve yüksek burs imkânlarıyla desteklendiğini dile getirerek, “Özellikle psikoloji alanında klinik ve sosyal uzmanlıklarla yetişen mezunlarımız, sağlık ve eğitim kurumlarımız için kritik öneme sahip” diye konuştu.
Çağ Üniversitesi’nin, Çukurova’nın yükselen bir güç olma sürecine destek verdiğini söyleyen Prof. Dr. Koç, sözlerini şöyle tamamladı: “Üniversitemiz, yalnızca öğrencilerin kariyer gelişimine değil, aynı zamanda bölgesel ekonomiye, hukuk sistemine, güvenlik alanına ve sosyal yapıya nitelikli insan gücü yetiştirerek katkı sağlamaktadır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği Büyük Türkiye idealinin bir parçası olarak, milletimize ve bölgemize en iyi hizmeti verebilmek için akademik ve idari kadromuzla azimle çalışmaya devam ediyoruz.”