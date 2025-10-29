Çağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Koç: Çukurova’nın stratejik gücüne akademik anlamda katkı veriyor

Çağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Koç, böl­genin yeni havalimanı, lojistik merkezleri, serbest böl­geleri, uluslararası limanları ve enerji yatırımlarıyla küresel ti­caretin stratejik bir kavşağına dönüştüğünü vurgulayarak, “Çu­kurova, eğitimden sanayiye, lo­jistikten turizme kadar geniş bir yelpazede ülkemizin rekabet gü­cünü artırıyor. Biz de Çağ Üni­versitesi olarak bu dönüşümün akademik ayağını güçlendiriyo­ruz” dedi.

1997 yılında kurulan Çağ Üni­versitesi’nin yalnızca bir eğitim kurumu olmadığını dile getiren Prof. Dr. Koç, üniversitenin böl­genin ekonomik ve sosyal gelişi­mine katkı sunan önemli bir ak­tör olduğunun altını çizdi. “Ku­rucumuz Yaşar Bayboğan’ın vizyonu doğrultusunda üniver­sitemiz, eğitim kalitesiyle bir­likte toplumsal katkıyı da önce­liklendiriyor. Kamuya açık Ka­lite İç Değerlendirme Raporları (KİDR) da bunun somut göster­gesidir” diye konuştu.

“Uluslararası akreditasyonlar ile güçlü eğitim veriyoruz”

Çağ Üniversitesi’nin eğitimde kalite standartlarını sürekli yük­selttiğini belirten Rektör Koç, Yabancı Diller Yüksekokulu’nun dünya çapında prestijli EQUALS akreditasyonu için yürüttüğü ça­lışmalarla öğrencilerine yetkin İngilizce eğitimi sunduğunu kay­detti. “Dil eğitimimiz, öğrencile­rimizi yalnızca akademik alanda değil, iş dünyasında ve diploma­tik çevrelerde de rekabetçi kılı­yor” ifadelerini kullandı. Üniver­sitenin FİBAA akreditasyonu yanında EFQM ve TSE standart­larında da kalite süreçlerini ba­şarıyla yürüttüğünü aktaran Koç, “IACBE akreditasyonu sayesin­de işletme, ticaret ve lojistik bö­lümlerimiz mezunlarına ulusla­rarası geçerliliği olan diplomalar veriyoruz. Bu, öğrencilerimizin dünya iş piyasasında rekabetçi bir konuma ulaşmasını sağlıyor” açıklamasında bulundu.

Çağ Üniversitesi Hukuk Fa­kültesi’nin, Çukurova’nın ilk va­kıf hukuk fakültesi olma özelliği­ni taşıdığını hatırlatan Prof. Dr. Koç, fakültenin yetiştirdiği me­zunların bölgedeki barolarda güçlü bir ağ oluşturduğunu söy­ledi. Üniversite bünyesinde ku­rulan Arabuluculuk ve Bilirki­şilik Eğitim Merkezlerinin yanı sıra Doğu Akdeniz Deniz Huku­ku Uygulama ve Araştırma Mer­kezi’nin de ulusal ölçekte strate­jik bir rol üstlendiğini belirterek, “Doğu Akdeniz enerji jeopoliti­ği ve uluslararası tahkim konula­rında söz sahibi olan merkezimiz, Çukurova HUB vizyonunun hu­kuki ayağını güçlendiriyor” diyen Koç, ELSA, ELFA, EUA ve UNI­MED gibi uluslararası birlikle­re üyeliklerle de hukuk alanında küresel ölçekte güçlü bir konuma ulaştıklarına dikkat çekti.

Psikoloji, tercümanlık ve sosyal bilimlerde katkı

Çağ Üniversitesi’nin yalnız­ca hukuk ve işletme alanlarında değil, psikoloji, mütercim-tercü­manlık ve Türk dili bölümleriyle de bölgeye nitelikli insan kaynağı kazandırdığını söyleyen Prof. Dr. Koç, bu programların lisansüstü eğitim ve yüksek burs imkânla­rıyla desteklendiğini dile getire­rek, “Özellikle psikoloji alanın­da klinik ve sosyal uzmanlıklarla yetişen mezunlarımız, sağlık ve eğitim kurumlarımız için kritik öneme sahip” diye konuştu.

Çağ Üniversitesi’nin, Çukuro­va’nın yükselen bir güç olma sü­recine destek verdiğini söyleyen Prof. Dr. Koç, sözlerini şöyle ta­mamladı: “Üniversitemiz, yal­nızca öğrencilerin kariyer gelişi­mine değil, aynı zamanda bölge­sel ekonomiye, hukuk sistemine, güvenlik alanına ve sosyal yapı­ya nitelikli insan gücü yetiştire­rek katkı sağlamaktadır. Ulu Ön­der Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği Büyük Türkiye idealinin bir parçası olarak, milletimize ve bölgemize en iyi hizmeti verebil­mek için akademik ve idari kad­romuzla azimle çalışmaya de­vam ediyoruz.”