Cambridge Üniversitesi’ni tarihi başarıyla kazandı

Cambridge Üniversitesi’ni tarihi başarıyla kazanan Ankara Beştepe Koleji öğrencisi Işın Beyza Demir, katıldığı 6 IGCSE ve 3 A level sınavlarının tamamından, ulaşılabilecek en yüksek not olan A* aldı. Demir, IGCSE ana dil sınavında ise dünya birinciliği elde etti.

Mühendislik bölümüne yerleşen Demir, başarısına ilişkin şunları söyledi: “Cambridge’te eğitim hayalim, okulumuzun İngiltere’ye düzenlediği yaz okulunda şekillenmişti. Okulu gördüğümde, kendi kendime ‘Bu okulda eğitim göreceğim’ diyerek söz verdim. Beştepe Koleji’nde hem İngiltere hem de Türkiye müfredatıyla eğitim almamın katkısıyla da bu başarıya ulaştığıma inanıyorum. Şimdi sıra küçük yaşlardan itibaren en büyük hayalim olan ışınlanmayı bulup Nobel Ödülü’nü kazanmakta.”

Beştepe Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Ünlüer ise, Işın Beyza Demir’in başarısının kendileri için guru verici olduğunu belirterek, “Okulumuzun Işın’a verdiği eğitim kadar kendisinin sistemli çalışması, ailesinin desteği ve özverisi de bu başarıda önemli bir rol oynadı. Işın’ın eğitim hayatında birçok başarıya daha imza atacağını ve Cambridge Üniversitesi’nde Türkiye’yi en iyi şekilde temsil ederek Nobel Ödülü’nü de alacağına inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.