Cambridge'in 18. Sınav Merkezi DÜNYA Education oldu

27 Nisan 2018

AYLİN RANA AYDİN

DÜNYA Education, Cambridge Assessment English’in Türkiye’deki sınav merkezlerinden biri oldu. DÜNYA Education ve Cambridge Assessment English arasında Cambridge Exam Center (Cambridge Sınav Merkezi) işbirliği için imza töreni düzenlendi.

Törene, DÜNYA Yönetim Kurulu Başkanı Didem Demirkent, DÜNYA Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve CFO’su Burcu Kösem, DÜNYA Education Direktörü Çiğdem Durney ile Cambridge Assessment English Deputy Director Global Network Liam Vint ve Türkiye Bölge Yöneticisi Tunç Çağlar katıldı. DÜNYA Education anlaşmanın ardından Türkiye’de akredite olan 18 Cambridge Sınav Merkezi’nden biri oldu.

25 Nisan’da gerçekleşen imza töreninde konuşan DÜNYA Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve CFO’su Burcu Kösem iki profesyonel ve güvenilir kurumun işbirliğinden doğacak gücün özellikle yabancı dil eğitiminde Türkiye’ye katkı sağlayacağını belirtti. DÜNYA Education Direktörü Çiğdem Durney, bu işbirliğinden duydukları heyecanı belirterek DÜNYA Education’ın sahip olduğu tecrübeyi sınav ayağıyla da birleştirmekten doğan sinerji ile özellikle Türkiye’de hızla sayıları artan özel okullar için ciddi avantajlar sağlayacağını söyledi.

‘DÜNYA Education güçlü bir ortak’

Her yıl tüm dünyada 5 milyonun üzerinde öğrencinin girdiği Cambridge sınavlarının dünya çapında 20 binden fazla kurum tarafından tanındığını vurgulayan Tunç Çağlar da şöyle konuştu: “Türkiye’deki 1000’den fazla okul, üniversite ve kurum müşterisine hizmet eden toplam 18 yetkin sınav merkezimiz bulunuyor. Yüksek öğrenim, kurumsal iş gibi segmentlerdeki varlığımızı geliştirme stratejimizin bir parçası olarak Cambridge Assessment English, Dünya Education’ı uzun ve güçlü başarı geçmişini dikkate alarak sadece belirttiğimiz alanlarda değil aynı zamanda Cambridge’in yayıncılık tarafının da hedeflerine erişme noktasında güçlü bir ortak olarak görüyor.”

190’dan fazla ülkede, 2 bin 800’ün üzerinde sınav merkezi ve 50 binden fazla okulu kapsayan bir ağa hitap ettiklerini bildiren Liam Vint ise Cambridge English ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Doğru bir destekle, yeni bir dil öğrenmek canlandırıcı bir deneyim. Her adımınızda sizinleyiz. Bizler, Cambridge Üniversitesi’nin bir parçası olarak, milyonlarca insanın İngilizce öğrenmesine ve bunu dünyaya ispat etmesine yardımcı oluyoruz. Bizim için, İngilizce öğrenimi sınavlardan ve notlardan çok daha fazlası. Bu, iletişim için güven oluşturma, hayatı zenginleştirici tecrübelere ve fırsatlara sahip olmak demek. Kendi ülkenizde veya başka bir ülkede yaşamayı, çalışmayı veya eğitiminizi düşündüğünüzde, size İngilizce dili için başarıyı verebiliriz. Her yıl, 130 ülkeye ve 5.5 milyondan fazla insana testler ve eğitim materyalleri sağlıyoruz. Yıllar süren araştırmalarımız bizlere insanların nasıl yeni dil öğrendiği konusunda derin bir anlayış kazandırdı. Bu kazanım neticesinde bizler, öğrencilerin İngilizce öğrenimi için doğru yetenekleri nasıl edineceğinin analizini yapabiliyoruz.”

Cambridge English nedir?



Cambridge English, İngilizce öğretme, öğrenme ve değerlendirme sistemi. Cambridge English Dil Değerlendirme Cambridge English Language Assessment deneyimini ve uzmanlığını, Cambridge University Press ile bir araya getiriyor. Cambridge English’in itici gücü, birinci sınıf araştırma anlayışı ile eğitimde mükemmeliyet sağlamak, öğrenciler ve öğretmenler için çokça fırsat sunmak, öğretmenlere, eğitim kurumlarına ve işverenlere değer sunmak, dil öğrenimini bütün olarak topluma fayda sağlayacak şekilde teşvik etmek. Köklü bir kurum olan Cambridge English ile Türkiye’nin köklü şirketlerinden DÜNYA Education’ın yapmış olduğu işbirliği eğitim alanında ülkemiz gençlerine uluslararası kulvarlarda fırsatlar sunmayı hedefliyor.