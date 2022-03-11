CERN’e bağlanan SEV öğrencileri, parçacık fiziğinin sırrını aradı

Sağlık ve Eğitim Vakfı’na (SEV) bağlı Üsküdar Amerikan Lisesi (UAA) ve İzmir Amerikan Koleji (ACI) öğrencileri, her yıl 60 ülkeden 13 binden fazla öğrencinin yer aldığı CERN Masterclass’a katıldı. Öğrenciler, farklı ülkelerdeki okullar ile eş zamanlı gerçekleşen atölyelerde, CERN’in gerçek verilerini kullanarak deney ve analizler yaptı.

SEV Genel Müdürü ve Fizik Profesörü Prof. Dr. Güray Erkol, Özyeğin Üniversitesi’nden Doç. Dr. Alper Hayreter ve Doç. Dr. Bora Işıldak, Bursa Teknik Üniversitesi’nden Dr. Hüseyin Dağ ile iki gün boyunca Parçacık Fiziği Atölye Çalışmaları gerçekleştiren UAA ve ACI öğrencileri, bu atölyelerde İstanbul ve İzmir’deki kampüslerinde parçacık fiziği alanındaki en güncel çalışmalar hakkında bilgi edindi. Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’nin (CERN) gerçek verilerini kullanarak deney ve analizlerin bir parçası olan öğrenciler, atölyelerde maddenin en küçük yapı taşları olan kuarklar ve leptonlar arasındaki etkileşimleri, bu etkileşimlerin parçacık hızlandırıcılar ve dedektörler aracılığıyla nasıl gözlemlendiğini, bu gözlemlerin nasıl anlamlı bilgiler haline dönüştürüldüğünü öğrendi.

CERN’e çevirim içi olarak bağladılar

Çalışmalarını internet üzerinden bir çizelgeye kaydeden öğrenciler, atölye etkinliklerinin ardından çevirim içi olarak Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’ne (CERN) bağlandı. Böylece UAA ve ACI öğrencileri, her yıl 60 ülkede 13 binden fazla lise öğrencisinin bir gün boyunca parçacık fiziğinin gizemini çözmek için katıldığı CERN: International Masterclass çalışmalarının bir parçası oldu. Farklı ülkelerle eş zamanlı olarak gerçekleşen atölyelerde katılımcılar video konferans aracılığıyla deneyim paylaşma ve CERN’de görevli bilim insanlarına sorularını iletme fırsatı buldu.

“Geleceğe hazırlıyoruz”

CERN: International Masterclass kapsamında öğrencilerin atölye çalışmalarına katılan ve Parçacık Fiziğine Giriş dersini veren Fizik Profesörü ve SEV Genel Müdürü Prof. Dr. Güray Erkol, şunları söyledi: “Hedefimiz, akademik gelişimin yanı sıra bilim, edebiyat, spor ve sanat gibi farklı alanlarda bilgi ve becerilere sahip, geleceğin yetkinliklerini bugünden kazanmış bireyler yetiştirmek. Öğrencilerimizin daha lise sıralarındayken yeteneklerini ve ilgi alanlarını keşfederek kariyerlerine yön vermelerini istiyoruz. Bu hedeflerimiz doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz CERN Masterclass: Uluslararası Parçacık Fiziği Atölye çalışmalarında, bilime ilgi duyan öğrencilerimizi, konunun uzmanı çok değerli hocalarımız ile bir araya getirdik. Bu atölye çalışmaları sayesinde öğrencilerimiz parçacık fiziği alanındaki en güncel çalışmalar hakkında bilgi edinme ve CERN’in gerçek verilerini kullanarak ilgili deney ve analizlerin bir parçası olma şansını elde etti.”