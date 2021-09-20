ÇGD Akdeniz: Antalya’da atıl oteller öğrenciye tahsis edilsin

Üniversitelerin eğitime başlamasıyla birlikte öğrencilerin baş gösteren barınma sorununa ilişkin açıklama yapan Çağdaş Gazeteciler Derneği Akdeniz Şube Başkanı Erdem Güner, barınma sorunu yaşayan üniversitelilere destek olmak amacıyla Antalya özelinde ilgili kurum ve kuruluşlarla temasa geçtiklerini söyledi.

Üniversitelerde yeni öğrenim dönemi başlarken, başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere hemen hemen bütün yurtta öğrencilerin ciddi bir barınma sorunuyla karşı karşıya kaldığına dikkat çeken Güner, “Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlar tamamen dolarken, binlerce öğrenci ancak yedekler listesine yazılabildi. Pandemi sürecinin durdurduğu yüz yüze eğitime geçilmeye başlanınca birikmiş kiralık konut talebini de ortaya çıkardı. Talepteki artış ise gerek özel yurt ücretlerinin gerekse konut kiralarının üçe, dörde katlanmasına yol açtı.” ifadelerini kullandı.

“Sorunun bir an önce çözülmesi gerekiyor”

Tarım ve turizm şehri olarak bilinen Antalya’nın merkezdeki iki üniversiteyle aynı zamanda bir öğrenci şehri olduğunu belirten Güner, bu nedenle, Antalya’da da özellikle yeni kaydolan öğrenciler için barınma ihtiyacının önemli olduğunu vurguladı.

Kendilerine gelen bilgilerden ve üniversite yetkililerinin yaptığı açıklamalardan, sorunun bir an önce çözülmesini gerektiğini söyleyen Güner, şöyle konuştu: “Antalya’da valilik birimlerini, belediyeleri ve kaymakamlıkları barınma sorunu yaşayan öğrencilere el uzatmaya çağırıyoruz. Yurtlardaki yatak sayısını artırabilecek pratik çözümlerin yanında, kamu kurum ve kuruluşlarının misafirhane ve sosyal tesislerini ev ve yurt bulamamış öğrencilere tahsis edilebileceğini düşünüyoruz. Turizm kenti Antalya’da pandeminin etkisiyle uzun süre atıl kalan konaklama tesisleri geride bıraktığımız yaz yeniden müşteri ağırlamaya başlasa da geçmişteki doluluk oranlarına henüz ulaşabilmiş değil. Antalya’da hizmet sunan turizm işletmeleri ise hazır yoğun sezon geride kalmışken, atıl durumdaki konaklama tesislerinden uygun olanlarını geçici olarak öğrencilere tahsis edebilirler. Turizmciler, bunu kente ve yöre halkına karşı yerine getirmeleri gereken bir sosyal sorumluluk olarak görmeliler.”