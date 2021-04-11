CHP'den gençler için 'Hep Birlikte' projesi

CHP'nin Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, her hafta farklı gruplardan gençlerle bir araya gelerek, gençlerin sorunlarını ve çözüm önerilerini raporlayacak.

Projenin planlamasında gençler, "lise öğrencileri", "üniversite öğrencileri", "çeşitli meslek grupları", "işsizler" ve "beyin göçüyle yurt dışına taşınanlar ya da taşınmayı düşünenler" olarak gruplandırıldı.

Proje ile genellikle "Y kuşağı", "Z kuşağı" gibi gruplandırılarak yalnızca sosyal davranış ve oy tercihleriyle gündeme gelen milyonlarca gencin farklılıkları ve ortak noktaları belirlenerek, gençlerin siyasette sembolik ve genelleyici değil, gerçek ve çözüm odaklı görünürlüğünün sağlanması hedefleniyor.

Bu kapsamda düzenli yapılacak toplantılarda Türkiye'nin tüm bölgeleri dengeli temsil edilecek. Katılımcıların toplantı öncesi araştırma yapması istenecek ve kişisel hikayelerin yanında genele yayılan sorunların da çözüm önerileriyle birlikte aktarılması sağlanacak.