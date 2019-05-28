Çocukların İngilizcesini düzenleyip onlara okumayı sevdireceğiz
Cambridge University Press ve myON işbirliği ile düzenlenen Read2Grow etkinliğinde dereceye giren 18 öğrenci ve öğretmenleri ödüllendirildi... Osman Kılıç'ın haberi...
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