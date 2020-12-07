Çöz-Çalıştır Mekanik Puzzle ile çocukların ekran bağımlılığı azaltılacak

Pandemi döneminde evde kalan 3 yaş üstü çocuklar için el-beyin koordinasyonununa katkı sağlamak amacıyla “Çöz-Çalıştır Mekanik Puzzle" geliştirildi.

Okultasarımcısı ve Okulumda.com işbirliği ile hayata geçen, tamamı Türk tasarımcılar tarafından hazırlanmış bir çark oyunu olan Çöz-Çalıştır Mekanik Puzzle ile çocukların eğlenirken öğrenmeleri hedefleniyor.

Çocuklarda; pratik düşünme, el-beyin koordinasyonunu artırma, mantıksal düşünce, sorun çözme ve benzeri gelişim süreçlerinin tamamlanmasına destek olan Çöz-Çalıştır Mekanik Puzzle ile çocukların ekran bağımlılığı azaltarak odaklanmalarının artırılması amaçlanıyor.

Çocukların Çöz-Çalıştır Mekanik Puzzle, basit makinelerin nasıl çalıştığını anlamalarına yardım ederken, problem çözme yeteneğinin gelişmesine de katkı sağlıyor.