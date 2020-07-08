ÇÜ Gıda Mühendisliği’ne uluslararası akreditasyon

08 Temmuz 2020

ADANA / DÜNYA

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Lisans Programı, Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından akredite edildi.

Akreditasyonla ilgili tanıtım toplantısında konuşan ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, “Akreditasyon, bir yükseköğretim kurumunun güvenirliğini ve tanınmasını sağlayan bir sistemdir. Program belirli standartlara sahip olduğunu belgeleyen bir sertifika sürecidir. Amacımız tüm fakülteler ve tüm programların akreditasyon sertifikasına sahip olması ve üniversitemizin kalitesini arttırmasıdır.” dedi.

AB ve dışındaki ülkelerde tanınırlık kazandı

Çeşitli disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak mühendislik eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren MÜDEK, akredite ettiği mühendislik lisans programlarına EUR-ACE Etiketi (EUR-ACE Label) vermek üzere Türkiye’de yetkilendirilmiş tek kuruluş özelliğini taşıyor.

Kurum ayrıca, Washington Accord üyeleri tarafından eşdeğer olarak tanınıyor. Böylece Çukurova Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Lisans Programı, EUR-ACE etiketini almanın yanı sıra Washington Accord üyeleri tarafından eşdeğer olarak kabul edilmesi nedeniyle bölüm öğrencileri ve mezunları Avrupa ve Avrupa dışındaki ülkelerin üniversiteleri ve özel sektör kuruluşları tarafından da tanınmış oldu. Böylece ÇÜ mezunlarının uluslararası üniversitelerde yüksek lisans ve doktora programlarına başvuruları da kolaylaştı.