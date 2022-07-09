Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 üniversiteye rektör atadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan atama kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Görev süresi dolan rektörlerin yerine yeni rektörler atandı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre;
- Maltepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Edibe Sözen,
- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kamil Çolak,
- Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Yılmaz,
- Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Akın Levent,
- Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamza Al atandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu rektör atamalarını 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.