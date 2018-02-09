Cumhuriyet tarihinin dokuz eğitim bakanı aynı toplantıda!

09 Şubat 2018

Türk Eğitim Derneği’nin (TED) 90. kuruluş yıl dönümü Ankara Bilkent Otel’de düzenlenen özel bir resepsiyon ile kutlandı. Toplantıda bir ilk yaşandı. Cumhuriyet tarihinin dokuz milli eğitim bakanı (Ali Naili Erdem, Vehbi Dinçerler, Köksal Toptan, Turhan Tayan, Mehmet Sağlam, Metin Bostancıoğlu, Necdet Tekin, Nabi Avcı, İsmet Yılmaz) aynı toplantıda ilk kez bir araya geldi. TED, Mustafa Kemal’in isteğiyle 31 Ocak 1928 tarihinde ‘Türk Maarif Cemiyeti’ adıyla kuruldu, kurucu başkanı İsmet İnönü. 1946 yılından bu yana ‘Türk Eğitim Derneği’ adıyla faaliyet gösteriyor. Ankara’da düzenlenen resepsiyonda Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu’na TED’in 90’ıncı yılına dair görüşlerini sordum. Pehlivanoğlu, “Geçen 90 yıl ‘Cumhuriyet’ ile yaşıtlık ama aynı zamanda sorumluluk anlamına geliyor. Bizim yapmamız gereken sosyetik ilgi ve gereksiz bilgiden uzak kalıp Türkiye’nin gerçekleri ile hizmet etmek. Türkiye’nin her yerine yayılmak, imkânı olmayan çocuklara imkân sağlamak” dedi. Hayallerinin Türkiye’nin kaderini değiştirmek olduğunu anlatan Pehlivanoğlu, “Bizim simgemiz meşaledir. ‘Bu meşale petrol ürünüyle yanmaz, gönül yağıyla yanar!’ deriz. Bir kurum düşünün ki Atatürk’ün bir kararnamesiyle Basın İlan Kurumu’nun hakları veriliyor, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ortağı yapılıyor. O halde bize, bu kuruma düşen, bu güvenirliğin sonucu olan mesuliyeti yerine getirmektir” ifadesini kullandı.

On iki okul daha açacağız!

Türkiye’de herkesin haklardan bahsettiğini ama sorumluluklarından bahsetmediğini vurgulayan Pehlivanoğlu, “Eğitimi, toplumu, dünyayı bilerek, Türkiye eğitim sistemini ileriye götürme mecburiyetimiz var. Türk Eğitim Derneği bugüne kadar bunun için mücadele etti, bundan sonra da edecek. Bize 'Türkiye’nin her yerinde nitelikli eğitim verecek okullar aç!’ demişler. Şimdi 38 okulumuz var, 12 tane daha açıyoruz” diye konuştu. TED Okulları Genel Müdürü Sevinç Atabay ise, “Türkiye’nin her iline nitelikli eğitimi ulaştırmak istiyoruz. Daha çok okul açarak, Cumhuriyet değerlerine, Atatürk İlkelerine bağlı gençler yetiştirmek üzere yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu. Türk Eğitim Derneği’ne ‘Daha nice 90 yıllara!’ diyoruz…