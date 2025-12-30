Darüşşafaka Cemiyeti kurumsal yönetimde rekor kırdı

Darüşşafaka Cemiyeti, 2013’ten bu yana bağımsız kurumsal yönetim derecelendirmesi yaptıran ilk sivil toplum kuruluşu olma özelliğini taşıyor. Başlangıç puanı 8,40 olan Cemiyet, yönetim anlayışını geliştirerek 2025 yılında puanını 10 üzerinden 9,94’e taşıdı.

Kesintisiz yayımlanan kurumsal yönetim uyum raporunun 13. yılında gelen bu sonuç, Cemiyetin sürdürülebilirlik, şeffaflık ve hesap verebilirliğe dayalı yönetim modelini kurumsal kültür haline getirdiğini ortaya koyuyor.

302 kriterle değerlendirildi

2025 derecelendirmesi, Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından gerçekleştirildi.

Çalışma; Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu başlıklarındaki 302 kriter dikkate alınarak tamamlandı.

Elde edilen puan, Darüşşafaka’yı sivil toplum kuruluşları içinde kurumsal yönetişim alanında en yüksek seviyeye sahip kurumlar arasına taşıdı.

Eğitimde fırsat eşitliği misyonuna güçlü destek

Darüşşafaka Cemiyeti, babası veya annesi hayatta olmayan, maddi imkânları sınırlı çocuklara 5. sınıftan itibaren tam burslu ve yatılı eğitim imkânı sunuyor. Kurumsal yönetimdeki başarı, Cemiyetin eğitimde fırsat eşitliği misyonunu güçlü şekilde sürdürdüğünü de gösteriyor.

“Zirveye kararlılıkla ilerliyoruz”

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç, değerlendirmesinde şu mesajı verdi:

“162 yıllık tarihimiz boyunca bize emanet edilen kaynakları büyük sorumlulukla yönettik. 9,94’lük not, şeffaflık ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda zirveye ilerleyişimizin güçlü göstergesidir.”