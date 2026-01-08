Darüşşafaka giriş sınavı 81 ilde düzenlenecek

Eğitimde fırsat eşitliği misyonuyla 1863 yılından bu yana faaliyetlerine devam eden Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşlarından Darüşşafaka, binlerce çocuğun hayatını değiştirmeye devam ediyor.

Babası ve/veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı öğrencilere tam burslu, yatılı ve nitelikli eğitim olanağı sunan Darüşşafaka Eğitim Kurumlarının giriş sınavı, 17 Mayıs 2026 Pazar günü saat 11.00'de 81 ilde düzenlenecek.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, babası ve/veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları nitelikli eğitim almak için yetersiz, ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin katılabildiği Darüşşafaka Giriş Sınavı'nda başarılı olan, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünden geçen öğrenciler, tam burslu, yatılı ve İngilizce ağırlıklı eğitim alma imkânı kazanacak.

Millî Eğitim Bakanlığı ile imzalanan “Eğitimde Fırsat Eşitliği” İş Birliği Protokolü doğrultusunda 2026 yılı Darüşşafaka Giriş Sınavı'na başvurular, e-Okul sistemi üzerinden yapılacak. Aday öğrenciler, okul yönetimlerinden ve sınıf öğretmenlerinden destek alarak sınava başvurabilecek.

Her yıl sınavı kazanan öğrencilerin başta eğitim olmak üzere sağlık, beslenme, barınma, okul kıyafeti, kırtasiye gibi tüm gereksinimlerinin Darüşşafaka tarafından karşılanıyor. Darüşşafaka, yükseköğrenime devam eden mezunlarına da burs desteğini sürdürüyor.

Çağın gereklerine uygun eğitim modeli

Yeni sınav dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ebru Arpacı, “Darüşşafaka olarak, ülkemizin aydınlık geleceğinin gerçek sahipleri olarak gördüğümüz çocukları değerlerine bağlı, değişime uyum sağlayan, sorumluluklarının bilincinde, Türkçeye hâkim, İngilizceyi etkin kullanabilen, çağın gerektirdiği teknolojileri üst düzeyde kullanan, yetenekli olduğu spor ve sanat dallarında kendisini geliştiren, öz güven sahibi, akademik ve sosyal alanda başarılı bir şekilde yetiştiriyoruz. 162 yıldır ‘Eğitimde Fırsat Eşitliği' misyonumuz doğrultusunda, daha fazla çocuğun hayatına değer katmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. 17 Mayıs'ta 81 ilde gerçekleştireceğimiz giriş sınavı ile baba ve/veya anne kaybı yaşamış, maddi olanakları yetersiz çocuklarımıza nitelikli eğitim olanağı tanıyacağız. Bu noktada özellikle 4. sınıf öğretmenleri ile okul müdürlerimizin desteğini de bekliyoruz.” dedi.

Başvurular 27 Mart'a kadar alınacak

Sınava katılmak isteyen adayların başvurularını, e-Okul sistemi üzerinden 27 Mart Cuma gününe kadar tamamlamaları gerekiyor. Sınavda başarılı olan öğrenciler, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünün ardından 5. sınıftan başlayan tam burslu, yatılı ve nitelikli eğitim hakkı elde edecek.

Darüşşafaka Eğitim Kurumları Giriş Sınavı başvuru şartları neler?

Öğrencinin;

• T.C. vatandaşı olması

• Babasının ve/veya annesinin hayatta olmaması

• Ailesinin maddi olanaklarının kolej düzeyinde eğitim alması için yeterli olmaması

• 2025-2026 eğitim yılında ilkokul sınıf öğrencisi olması

Yukarıdaki koşulları taşıyan adaylar, okul müdürlükleri aracılığıyla e-Okul sistemi üzerinden başvuruda bulunabilirler. Başvuru alındıktan sonra adaylara okul müdürlükleri tarafından onaylı sınav giriş bilgisi verilecek ve sınava bu belge ile giriş yapılacaktır.

Öğrenciler, sınav günü TC kimlik kartlarını yanlarında bulundurmalıdır.

Sınava nasıl başvuru yapılır?

Aday öğrenciler, Darüşşafaka Giriş Sınavı'na başvurmak için aşağıdaki adımları izlemelidir:

• Mevcut okullarının yönetimine veya sınıf öğretmenlerine başvurur.

• e-Okul sistemi üzerinden, Darüşşafaka Giriş Sınavı Başvuru Kılavuzu'nu okuyarak okul yönetimi ve sınıf öğretmeniyle birlikte başvuru işlemini tamamlar.

• 4–8 Mayıs 2026 tarihleri arasında sınav giriş belgelerini, kayıtlı oldukları okulun yönetiminden alırlar.