Darüşşafaka’da bayrak değişimi

Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti’nin Olağan Genel Kurul toplantısı, 2 Nisan 2022 Cumartesi günü Darüşşafaka-TİM Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Darüşşafaka Cemiyeti’nin genel kurul üyelerinin katıldığı toplantıda, kurumun yeni yönetimi belirlendi. Genel Kurul’da seçilen Yönetim Kurulu, yaptığı ilk toplantıda Darüşşafaka Cemiyeti Başkan Vekili Oğuz Güleç’i Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçti.

Böylece, 2019 yılından bu yana Cemiyet Başkanlığı’nı yürüten M. Tayfun Öktem (Darüşşafaka Lisesi, 1982 mezunu) görevi Oğuz Güleç’e (Darüşşafaka Lisesi, 1972 mezunu) devretmiş oldu.

En fazla 6 yıl başkanlık yapılabiliyor

Darüşşafaka Cemiyeti tüzüğüne göre seçilen başkan en fazla üçer yıllık iki dönem halinde Başkanlık görevi üstlenebiliyor. Öktem, son üç yıldır Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürütüyordu.

1952 doğumlu Oğuz Güleç, 1972 yılında Darüşşafaka Lisesi’nden mezun oldu. 1976 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni bitirdi. İş hayatına Alarko Holding A.Ş’de başladı. Arthur Andersen firmasında denetçilik yaptı. 1982 yılında Horoz Lojistik A.Ş. firmasına katıldı. Burada çeşitli pozisyonlarda görev aldıktan sonra 2017 yılında İcra Kurulu Başkanlığı görevindeyken emekli oldu.

Güleç, halen Gruba bağlı şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Baş Danışmanlık görevlerini sürdürüyor.