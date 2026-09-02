Darüşşafaka’dan 100 üniversite öğrencisine burs: Başvurular başladı

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Üniversite öğrencilerine yönelik burs başvurularında yeni dönem başladı. Darüşşafaka Cemiyetinin 2014 yılından bu yana sürdürdüğü EFE Yükseköğrenim Bursu kapsamında gerekli koşulları taşıyan öğrenciler eğitim hayatları boyunca desteklenecek. Programdan bugüne kadar 400’e yakın üniversite öğrencisi yararlandı.

Darüşşafaka burs başvuruları ne zaman sona erecek?

EFE Yükseköğrenim Bursu için başvurular 2 Eylül 2026’da başladı ve 14 Eylül 2026’da sona erecek.

Adaylar başvuru süreci ve program hakkında ayrıntılı bilgiye Darüşşafaka Cemiyetinin internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.

Burs 9 ay boyunca verilecek

Darüşşafaka'nın EFE Yükseköğrenim Bursu, ekim-haziran ayları arasında dokuz ay boyunca verilecek.

Burs desteği, bursiyerin eğitimi süresince devam edecek. Darüşşafaka Cemiyeti bu programla kendi mezunu olmayan üniversite öğrencilerini desteklerken, Darüşşafaka mezunu olan tüm öğrencilerine de yükseköğrenim bursu sağlıyor.

Darüşşafaka EFE Bursu'na kimler başvurabilir?

Programa başvuracak öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve anne ve/veya baba kaybı yaşamış olması gerekiyor.

Adayın ekonomik durumunun barınma, ulaşım, yemek ve harçlık gibi eğitimini sürdürebilmesi için gerekli maddi koşulları karşılamaya yeterli olmaması da başvuru şartları arasında bulunuyor.

Akademik başarı açısından ise öğrencinin ÖSYM başarı sıralamasında yerleştiği puan türünde ilk 100 bin içinde bulunması gerekiyor. Vakıf üniversitelerine yüzde 100 burslu kabul edilen öğrenciler için de yerleştikleri puan türünde ilk 100 bin şartı aranıyor.

Üniversite ve başvuru şartları neler?

Başvuru yapacak öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde en az dört yıllık eğitim veren bir üniversiteye giriş hakkı kazanmış olması gerekiyor.

Hazırlık sınıfından birinci sınıfa geçen öğrencilerin hazırlık eğitimini başarıyla tamamlamış olması şartı aranıyor.

Adayların ayrıca başvuru formunu doldurması, gerekli belgeleri sisteme yüklemesi ve başka kurumlardan burs alıyorsa bunu başvuru formunda belirtmesi gerekiyor.

Darüşşafaka burs programı 2014'ten beri devam ediyor

Darüşşafaka Cemiyeti, Eğitimde Fırsat Eşitliği Yükseköğrenim Bursu'nu 2014 yılında hayata geçirdi. Program, annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları sınırlı ve başarılı üniversite öğrencilerinin eğitimlerini desteklemeyi amaçlıyor.

Bugüne kadar 400'e yakın öğrencinin eğitim yolculuğuna katkı sağlayan programla, 2026-2027 akademik yılında 100 üniversite öğrencisine daha burs desteği verilmesi planlanıyor.