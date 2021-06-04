Demiroğlu Bilim Üniversitesi 6 öğretim üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu'na 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca 6 öğretim üyesi alacak.

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