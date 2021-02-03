Denizli’de mesleki eğitim için işbirliği

DENİZLİ - Meslek ahlakı ve ahilik değerlerini benimseyen öğrenciler yetiştirilmesi için amacıyla Denizli Ticaret Odası (DTO) VE Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol yapıldı. Protokole İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Başgün ile Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan imza attı. Üç yıl süreli protokol kapsamında beceri eğitimleri, staj olanakları, fuar gezileri düzenlenip, meslek lisesi öğrencilerine burs vereceklerini söyleyen DTO Başkanı Uğur Erdoğan, “Öğrencilerimizi destekleyecek ve meslek ahlakı ile ahilik değerlerine sahip olarak yetiştirilmelerini sağlayacağız” dedi.

Ahilik geleneğinin gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunu ifade eden Erdoğan, “İmzaladığımız 3 yıl süreli protokol ile beceri eğitimleri düzenleyip, staj imkânları oluşturup, öğrencilerin alanları ile ilgili fuar etkinliklerine katılmalarını sağlayacağız. Başarılı 10 öğrencimize burs imkanı sağlamanın yanında öğretmenlerimizin alanlarıyla ilgili konularda seminerler için işbirliği yapacağız” açıklamasını yaptı. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Başgün ise, protokolün mesleki eğitimimin kalitesinin artmasına katkı sağlayacağını söyledi.