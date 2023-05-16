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Deprem bölgesinde KPSS ücreti alınmayacak

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, Sivas-Gürün il/ilçesinde ikamet eden veya 6 Şubat 2023 tarihli depremde bu il/ilçede ikamet etmekte olan adaylardan KPSS’de katılacakları oturumlar için sınav ve başvuru hizmeti ücreti alınmayacağını açıkladı.

Haber Merkezi
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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy deprem bölgesindeki adaylardan başvuru ücreti alınmayacağını duyurdu.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un açıklaması şöyle:

Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, Sivas-Gürün il/ilçesinde ikamet eden veya 6 Şubat 2023 tarihli depremde bu il/ilçede ikamet etmekte olan adaylardan KPSS’de katılacakları oturumlar için Sınav ve başvuru hizmeti ücreti almayacağız.

 