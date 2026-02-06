Deprem bölgesinden 200 öğrenci Darüşşafaka’da eğitim hayatına devam ediyor

6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerin ardından eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi hedefleyen Darüşşafaka Eğitim Kurumları, deprem bölgesindeki çocuklar için kapsamlı bir destek programı hayata geçirdi. Kurum, ebeveyn kaybı yaşayan ve maddi imkânları yetersiz öğrenciler için kontenjanlarını artırdı.

Depremlerden etkilenen 11 il için ek kontenjan oluşturan Darüşşafaka, sınavla kabul ettiği 200 öğrenciyi tam burslu ve yatılı eğitimle buluşturdu. Ayrıca 2023’te kabul edilen öğrencilerin 18 kardeşi de “misafir öğrenci” statüsüyle eğitim desteği almaya başladı.

Binden fazla öğrenci tam burslu

Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ebru Arpacı, normal şartlarda yılda ortalama 120 öğrenci kabul ettiklerini, deprem süreciyle birlikte bu sayıyı 220’ye çıkardıklarını belirtti. Arpacı, kurumun Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan köklü bir sivil toplum geleneğine sahip olduğunu ve binden fazla öğrencinin tam burslu, yatılı eğitim gördüğünü vurguladı.

Uzaktan eğitim ve burs desteği

Yüz yüze eğitime hak kazanamayan ancak sınava giren 200 öğrenciye ise 2023-2024 ve 2024-2025 eğitim-öğretim yıllarında burslu uzaktan eğitim imkânı sunuluyor. Böylece daha fazla öğrenciye erişim sağlanıyor.

Giriş sınavı 17 Mayıs’ta

Darüşşafaka Giriş Sınavı, 17 Mayıs 2026’da Türkiye’nin 81 ilinde yapılacak. Sınavı kazanan ve gerekli koşulları sağlayan 100 öğrenci, 5. sınıftan itibaren kurumda eğitim hakkı elde edecek.