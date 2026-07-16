Depremzede öğrencilere özel öğrencilik hakkı bir yıl daha uzatıldı
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere tanınan özel öğrencilik hakkının bir yıl daha uzatılmasına karar verdi.
YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, depremzede öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için özel öğrencilik hakkının bir yıl daha uzatılmasına karar verildi.
Kurul, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından aldığı kararla, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ile Malatya'daki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere talepleri halinde özel öğrencilik verilmesini kararlaştırmıştı.
Karar, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 akademik yıllarında geçerli olmuştu.