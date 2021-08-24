Destekleme ve yetiştirme kursları başvuruları ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 8. ve 12. sınıf öğrencileri ile mezunlar için düzenleyeceği destekleme ve yetiştirme kursları başvuru işlemleri bekleniyor. 2021-2022 eğitim-öğretim yılında yapılacak destekleme ve yetiştirme kursları başvuruları 24-30 Ağustos'ta alınacak. Öğrenci başvurularının toplanmasının ardından ise sınıflar oluşturulacak.

Kurs sınıflarının oluşturulmasına 31 Ağustos'ta başlanacak ve 3 Eylül'de başlayacak. Destekleme ve yetiştirme kursları 6 Eylül 2021'de başlayacak ve 10 Haziran 2022'de tamamlanacak.

Destekleme ve yetiştirme kursları nedir?

Destekleme ve Yetiştirme Kursu (DYK), Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören istekli öğrenciler ile ortaöğretimden mezun olanlara verilecek olan kursu tanımlamaktadır.

Açılacak kurslara devam eden öğrenci ve kursiyerden kurs ücreti alınmaz. Kursların, örgün eğitim müfredatı kapsamında Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmî internet sayfasında yayımlanan kurslara ait örnek ders planları çerçevesinde yürütülmesi esastır. Planı yayımlanmayan dersler için o derse giren öğretmen tarafından ders planı oluşturulur. Resmî tatiller ile millî ve dinî bayram tatillerinde kurs planlaması yapılmaz. Kurslara ait iş takvimi çerçevesinde öğretmen tarafından düzenlenecek ders planları en geç kursların açıldığı haftanın son iş gününe kadar kurs merkezi müdürlüğünce onaylanır.