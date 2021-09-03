Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) için başlangıç yaklaşıyor. Öğretmen başvurularının ardından, 24-30 Ağustos tarihleri arasında öğrenci başvuruları toplanan Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında süreç sınıfların belirlenmesine geldi.

31 Ağustos-3 Eylül 2021 tarihleri arasında sınıfların belirlenmesinin ardından Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının açılışı yapılacak. Destekleme ve Yetiştirme Kursları 6 Eylül'de başlayacak. Eğitim-öğretim yılı boyunca devam edecek Destekleme ve Yetiştirme Kursları 10 Haziran 2022 tarihinde tamamlanacak.

Destekleme ve yetiştirme kursları nedir?

Destekleme ve Yetiştirme Kursu (DYK), Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören istekli öğrenciler ile ortaöğretimden mezun olanlara verilecek olan kursu tanımlamaktadır.

Açılacak kurslara devam eden öğrenci ve kursiyerden kurs ücreti alınmaz. Kursların, örgün eğitim müfredatı kapsamında Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmî internet sayfasında yayımlanan kurslara ait örnek ders planları çerçevesinde yürütülmesi esastır. Planı yayımlanmayan dersler için o derse giren öğretmen tarafından ders planı oluşturulur. Resmî tatiller ile millî ve dinî bayram tatillerinde kurs planlaması yapılmaz. Kurslara ait iş takvimi çerçevesinde öğretmen tarafından düzenlenecek ders planları en geç kursların açıldığı haftanın son iş gününe kadar kurs merkezi müdürlüğünce onaylanır.