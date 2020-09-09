Devlet bursu başvurusu ne zaman? KYK burs şartları

09 Eylül 2020

Binlerce üniversite öğrencisi devlet bursu başvurusu için bekliyor. KYK bursu almak isteyen öğrenciler, devlet bursu başvurusu ne zaman, sorusuna yanıt arıyor. Konu hakkında henüz bir açıklama yapılmazken, geçmiş yıllar göz önünde bulundurulduğunda devlet bursu başvurusu sürecinin ekim ayında başlaması bekleniyor.

Devlet bursu başvuru tarihleri

KYK burs başvuru sürecine dair bir bilgi verilmedi ancak geçtiğimiz yıl devlet bursu başvurusu 16-24 Ekim tarihlerinde alınmıştı. Buna göre bu yıl da başvuruların ekim ayının ortasında alınması bekleniyor.

Başvurular nereden yapılacak?

Devlet bursu ve kredi başvuruları bu yıl da e-Devlet portalı üzerinden alınacka. Başvuru sırasında öğrencilerden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna dair bilgiler istenirken, bu bilgiler daha sonra ilgili kurum tarafından teyit edilmektedir.

Kimler burs alabilecek?

KYK bursu başvuruları öncesinde kimlerin bu destekten faydalanabileceği merak ediliyor. Önlisans, lisans, dikey geçiş, yüksek lisans öğrencileri burstan yararlanabilecek. Ayrıca sınav sonucuna göre ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler, amatör milli sporcular da burstan faydalanabilecek.

Burstan yararlanamayacak öğrenciler kimler?

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler, daha önce burs ya da öğrenim kredisi almış olanlar, öğretim yılı kaybı olanlar, yabancı uyruklular, polis akademisi ve askeri okul öğrencileri, normal öğrenim süresinden fazla süre öğrenim görenler, yüksek lisans hazırlık sınıfı öğrencileri, açık ve uzaktan öğretim öğrencileri, gerçek dışı beyanda bulunanlar ve burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler KYK bursundan yararlanamayacak.