Devlet ve vakıf üniversitelerinin burs olanakları fırsat yaratıyor

Burs veren üniversiteler kapsamında yer alan vakıf ve devlet üniversiteleri, farklı burs seçenekleri sunuyor. Burslar üniversitelere göre farklı oranlarda ve farklı başlıklar altında yer alıyor. Adayların, burs imkânlarını ve koşullarını çok iyi araştırmaları gerekiyor. Burs veren üniversiteler ve sağladığı burs imkânlarıyla ilgili bilgilere üniversitelerin web sayfalarından, ÖSYM’nin tercih döneminde yayınladığı kılavuzun özel koşullar ve açıklamalar kısmından ulaşabiliyor. İşte bazı üniversitelerin sunduğu burs imkânları:

DEVLET ÜNİVERSİTELERİ

Boğaziçi Üniversitesi: İlk 100'de olan ve okula birinci tercihiyle giren öğrencilere; 9 ay süreyle aylık 600 TL, yıllık 400 TL kitap bursu, aylık 120 TL yemek bursu.

ODTÜ: İlk 10'a giren ve birinci tercih olarak ODTÜ’yü seçenlere 9 ay süreyle aylık 2.000 TL.

İTÜ: İlk 100'e girenlere öğrenim hayatı ve 12 ay boyunca 5.000 TL, 101-500'e 4.000 TL, 501-1000'e girenlere 3.000 TL.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi: İlk 1000’de yerleşenlere 1000 TL, ilk 5000’de yerleşenlere 750 TL, ilk 10.000’de yerleşenlere 500 TL.

İstanbul Üniversitesi: İlk 200'den İstanbul Tıp’ı tercih edene aylık 300 TL, yemekhane ve yurttan ücretsiz yararlanma imkânı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi: İlk 6.000 ila 75.000 arasındakilere, aylık 500-1.500 TL.

VAKIF ÜNİVERSİTELERİ

Koç Üniversitesi: Burslar, eğitim-öğretim ücretinden çeşitli oranlarda muafiyet sağlıyor. Üniversite giriş sınav sonucuna göre tam burs ve %50 burs imkânı sunuluyor. İhtiyaç durumuna göre öğrenciye yurt, kitap bursu da veriliyor.

Sabancı Üniversitesi: YKS sıralamasında ilk 1000 öğrenci içinde yerleşenlere yıllık öğrenim ücretinin tamamından muafiyet + 9 ay boyunca ayda 1000 TL nakit ödeme.

Bilkent Üniversitesi: Tam burslu girenlere gerekli koşulları taşımaları durumunda ayrıca yurt ve aylık 1.380 TL kapsamlı burs imkânı.

Başkent Üniversitesi: İlk 3 bine 1.200 TL.

Mef Üniversitesi: Tam burslu yerleşen ve puan türlerinde gerekli koşulları taşıyıp ilk 5000’e giren öğrencilere aylık 500 TL ila 1.500 TL arası burs.

Özyeğin Üniversitesi: Üniversitenin lisans programlarının tam burslu kontenjanlarına ilk altı tercihleri arasında yerleşen ve ilk 5000 başarı sıralamasında yer alanlara, 9 ay boyunca aylık 900 TL, 1.500 TL ya da 2.500 TL nakit burs.

İstanbul Medipol Üniversitesi: İlk 1000’e girenlere yılda (7 ay) 6.000 TL, 101-250 arasında yer alan öğrenciye 4.000 TL, 251-500 arasında yer alan öğrenciye 3.000 TL, 501-750 arasında yer alan öğrenciye 2.000 TL, 751-1000 arasında yer alan öğrenciye 1.500 TL.

Kadir Has Üniversitesi: İlk 100'e 9 ay boyunca aylık 2.500 TL, ilk 500'e 2.000 TL, ilk 1000’e 1000 TL, ilk 3000’e 500 TL.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi: İlk 100.000’e, aylık 300 TL ila 7.800 TL arasında değişen oranlarda burs imkânı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi: Burslu programları kazanıp kayıt yaptıranlardan ilk 10’a girenlere 2.500 TL, ilk 100’e girenlere 2.000 TL, ilk 500’e girenlere 1.500 TL, ilk 1000’e girenlere 1000 TL aylık nakit burs.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi: İlk 100'den ilk 10 bine kadar başarı sırasından girenlere, aylık 500 TL ila 2.750 TL arasında değişen oranlarda burslar.

Kadir Has Üniversitesi: İlk 100'den ilk 3.000 arasında yer alan öğrencilere 500 TL ila 2.500 TL arasında değişen burslar.

Bahçeşehir Üniversitesi: İlk 100’e giren öğrencilere yılda 9 ay süreyle 2.000 TL, ilk 1000’e giren öğrencilere yılda 9 ay süreyle 1.500 TL aylık nakit destek bursu.