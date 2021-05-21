DGS başvuru işlemleri başladı
DGS başvurusu yapacak öğrencilerin beklediği DGS başvuruları başladı. ÖSYM tarafından belirlenen sınav takviminde belirtildiği üzere, DGS başvuru işlemleri 21 Mayıs Cuma günü başlayan başvuru işlemleri 31 Mayıs 2021 tarihinde, saat 23.59'da sona erecek. Öğrenciler işlemlerini ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirebilecek.
Üniversitelerin ön lisans düzeyinde eğitim gören öğrencilerin beklediği 2021 DGS başvuru tarihleri başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bu yılın başında paylaşılan 2021 Sınav Takvimine göre 21 Mayıs'ta başlayan başvurular 10 gün devam edecek ve 31 Mayıs 2021 saat 23.59'da tamamlanacak. Geç başvuru işlemleri ise 8 Haziran 2021 tarihinde yapılacak.
2021 DGS bu yıl 11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınava başvuru yapan ve ödemelerini tamamlayan adaylar sınava katılabilecek. Bu sınavdan istediği puanı alan adaylar için daha sonra tercih süreci başlayacak ve bu tercihlerde yerleştirilen adaylar eğitimlerine üniversitelerin lisans bölümlerinde devam edecek.
DGS sınavında adaylara yönelik sayısal ve sözel bölümlerden oluşan bir yetenek testi uygulanacak ve her test 120 sorudan oluşacaktır. Sınav 180 dakika (3 saat) sürecek ve sınav saati, kılavuz içerisinde açıklanacak. Sınavda 15 dakika kuralı uygulanacak.