DGS başvuru işlemleri devam ediyor

Üniversitelerin ön lisans düzeyinde eğitim gören öğrencilerin beklediği 2021 DGS başvuru tarihleri başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bu yılın başında paylaşılan 2021 Sınav Takvimine göre 21 Mayıs'ta başlayan başvurular 10 gün devam edecek ve 31 Mayıs 2021 saat 23.59'da tamamlanacak. Geç başvuru işlemleri ise 8 Haziran 2021 tarihinde yapılacak.

2021 DGS bu yıl 11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınava başvuru yapan ve ödemelerini tamamlayan adaylar sınava katılabilecek. Bu sınavdan istediği puanı alan adaylar için daha sonra tercih süreci başlayacak ve bu tercihlerde yerleştirilen adaylar eğitimlerine üniversitelerin lisans bölümlerinde devam edecek.

DGS sınavında adaylara yönelik sayısal ve sözel bölümlerden oluşan bir yetenek testi uygulanacak ve her test 120 sorudan oluşacaktır. Sınav 180 dakika (3 saat) sürecek ve sınav saati, kılavuz içerisinde açıklanacak. Sınavda 15 dakika kuralı uygulanacak.