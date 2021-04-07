DGS başvuruları ne zaman başlayacak? İşte DGS başvuru tarihleri

Üniversitelerin ön lisans düzeyinde eğitim gören öğrenciler 2021 DGS başvuru tarihlerinin başlamasını bekliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bu yılın başında paylaşılan 2021 Sınav Takvimine göre 21 Mayıs'ta başlayacak başvurular 10 gün devam edecek. 31 Mayıs 2021 saat 23.59'da tamamlanacak başvuru sürecinin sonrasında ise sınav bekleyişi başlayacak.

2021 DGS bu yıl 11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınava başvuru yapan ve ödemelerini tamamlayan adaylar sınava katılabilecek. Bu sınavdan istediği puanı alan adaylar için daha sonra tercih süreci başlayacak ve bu tercihlerde yerleştirilen adaylar eğitimlerine üniversitelerin lisans bölümlerinde devam edecek.

Sınav için başvuru ücretinin ne kadar olacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Başvuru süreci ile birlikte ÖSYM tarafından yayımlanacak başvuru kılavuzunda DGS sürecine dair tüm ayrıntılar adaylarla paylaşılmış olacak.