DGS ne zaman yapılacak? DGS sınav tarihi

DGS heyecanla bekleniyor. Başvuruları kaçıranlar için uygulanan geç başvuru dönemi de geride kalırken, sınava girecek öğrenciler sınav giriş belgeleri için beklemeye başladı. Ayrıca, DGS ne zaman yapılacak, sorusunun yanıtı da merak edilenler arasında yer alıyor.

Bu yıl pandemi nedeniyle zaman zaman sınav tarihlerinde değişikliğe gidilmişti. Haziran ayıyla birlikte başlayan normalleşme sürecinin de etkisiyle DGS daha önce duyurulduğu tarihte yapılacak.

DGS, 11 Temmuz'da gerçekleştirilecek ve buna göre sınav giriş belgelerinin de temmuz ayının başında ÖSYM AİS üzerinden adayların erişimine açılacağı düşnülüyor.

Sınava başvuru yapan ve sınav ücretini ödeyerek başvurusunu tamamlayan adaylar DGS'ye katılabilecek. Bu sınavdan istediği puanı alan adaylar için daha sonra tercih süreci başlayacak ve bu tercihlerde yerleştirilen adaylar eğitimlerine üniversitelerin lisans bölümlerinde devam edecek.

DGS sınavında adaylara yönelik sayısal ve sözel bölümlerden oluşan bir yetenek testi uygulanacak ve her test 120 sorudan oluşacaktır. Sınav 180 dakika (3 saat) sürecek ve sınav saati, kılavuz içerisinde açıklanacak. Sınavda 15 dakika kuralı uygulanacak.