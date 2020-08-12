DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

12 Ağustos 2020

İki yıllık önlisans eğitimini tamamlayan ve bu eğitimi lisans düzeyine taşımak isteyen adaylar 9 Ağustos'ta DGS'ye girdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen sınavın ardından adaylar DGS sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor.

DGS sonuçları eylülde açıklanacak

ÖSYM tarafından yıl başında yayımlanan 2020 Sınav Takvimi'nde sınavlara dair önemli tarihler adaylarla paylaşılıyor. Paylaşılan takvimde DGS sınav sonuçlarının 9 Eylül 2020 tarihinde açıklanacağı bilgisi yer alıyor.

Sınav soruları paylaşıldı

DGS soru ve cevapları sınavın ardından adaylarla paylaşıldı. Adaylar bu süreçte soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'unu inceleyebilecekler. 10 Ağustos 2020 tarihinde saat 11.00'den itibaren paylaşılan soru ve cevaplara adaylar 10 gün süreyle erişebilecekler.

ÖSYM, 2020-DGS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayımlandındığını duyurduğu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavının (2020-DGS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 10 Ağustos 2020 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir."